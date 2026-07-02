Disponibile la beta 6 di Android 17 QPR1: vediamo le principali novità

Dopo solo una settimana dall'ultimo aggiornamento, Google ha distribuito la beta 6 di Android 17 QPR1 con ulteriori correzioni di bug. La quinta beta ha risolto alcuni problemi legati a rallentamenti improvvisi e crash dell'interfaccia di alcune applicazioni. Anche stavolta possiamo aspettarci ulteriori miglioramenti ed è ora possibile integrare le nuove API nelle proprie app . Vediamo tutte le novità.

Le note della beta

Si tratta precisamente della versione Android 17 QPR1 CP31.260618.005. Questa build include diverse correzioni, nonché la risoluzione di problematiche specifiche. Alcuni utenti, ad esempio, non riuscivano a selezionare più lingue per il controllo ortografico. Altri, premendo i pulsanti del volume all'interno dell'app Orologio, non riuscivano ad attivare le azioni previste dall'interfaccia. Inoltre, scorrendo rapidamente il carosello multimediale potevano verificarsi delle anomalie visive, più precisamente nel layout delle impostazioni rapide e nell'icona delle impostazioni. Un altro problema riguardava WindowManagerGlobal, che causava il crash delle app.

Altre novità della beta

In altri casi, l'attivazione dell'hotspot Wi-Fi mostrava un SSID predefinito generico invece del nome personalizzato. Tutte queste anomalie sono state risolte, insieme a quelle della scorsa beta. In quel caso, lo ricordiamo, sono stati risolti problemi legati all'app della fotocamera che si bloccava temporaneamente o presentava un rallentamento dopo essere stata aperta da uno stato di inattività. In altri casi, poteva verificarsi un arresto anomalo del sistema e un blocco del dispositivo durante il download dei giochi.

Nel frattempo, l'interfaccia desktop è stata perfezionata ulteriormente. L'ultima versione beta sposta le icone della barra delle applicazioni a sinistra, conferendo un layout più tradizionale e simile a quello di un desktop. Infine, è stato migliorato anche il comportamento delle finestre PiP: ora potrete posizionarle liberamente in qualsiasi punto dello schermo e rimarranno dove sono state collocate.