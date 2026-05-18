Il nuovo Ghost Recon sarebbe più realistico e risolverebbe dei problemi di Breakpoint

Il leaker AgainTx ha ora raccontato qualche dettaglio sul prossimo videogioco della serie, noto come Project Over : chiaramente sono solo rumor per il momento e vanno presi con le pinze.

Ubisoft è molto focalizzata su Assassin's Creed in questi anni, ma non significa che non abbia varie grandi saghe pronte a tornare al centro dell'attenzione, come Ghost Recon .

I leak sul prossimo Ghost Recon

La fonte ha spiegato che il nuovo Ghost Recon sarebbe "ispirato a Ready or Not" e che sarà ambientato in Asia: già in precedenza si era parlato di un'ambientazione nel sud-est asiatico. Si aggiunge poi il fatto che l'interfaccia utente a schermo sarà più limitata (rispondendo così alle critiche rivolte a Breakpoint) e che ci sarà un maggiore focus su furtività e realismo.

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Un altro leaker, j0nathan, ha anche affermato che avremo a disposizione un insieme di operatori tra i quali scegliere a ogni missione. Sempre all'interno di una struttura da live service tipica degli ultimi giochi di Ubisoft, dovremo migliorare le capacità del nostro team completando missioni settimanali (ma non è chiaro di che sfide si tratti).

Infine, ci sarà una base operativa nella quale gestire le proprie unità, tra una missione e l'altra: non ci sono però molti dettagli sul funzionamento di quest'area. Lo scorso anno si era anche parlato del fatto che il nuovo Ghost Recon avrebbe abbandonato i motori grafici di Ubisoft, preferendo quello dei vecchi capitoli.