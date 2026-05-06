Il leak di Assassin’s Creed Invictus è stato alterato con l'IA: interviene l’account ufficiale

La storia del leak di Assassin's Creed Invictus si allarga, con una svolta inattesa. Il progetto PvP, non ancora annunciato ufficialmente, ha portato a un confronto diretto tra un informatore e Ubisoft sui social. Dopo un primo leak relativo a playtest interni , l'insider noto come j0nathan ha condiviso un'immagine che avrebbe mostrato il gioco in fase di sviluppo.

Perché l'IA?

Nel post, l'autore aveva precisato che gran parte degli elementi non era ancora rifinita, invitando a non sorprendersi per la presenza di modelli incompleti. Tuttavia, la pubblicazione ha attirato rapidamente l'attenzione dell'account ufficiale di Assassin's Creed, che ha contestato l'autenticità del materiale: "Bel tentativo... potrebbe essere partita da un'immagine del nostro test privato, ma è stata pesantemente alterata (probabilmente con l'IA). Non è il massimo fare disinformazione in questo modo".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Vista la replica, j0nathan ha condiviso una versione non modificata dello screenshot, sostenendo che si trattasse dello stesso contenuto "senza IA". Il confronto tra le due immagini ha però evidenziato effettivamente delle grosse differenze, dando ragione a Ubisoft, tra cui modifiche al cielo, alla folla sullo sfondo e ai dettagli del personaggio. Insomma, l'intervento sull'immagine fatto con l'IA è stato massiccio e, allo stesso tempo, incomprensibile.

Insomma, abbiamo un altro caso di un tentativo di manipolazione operato usando l'intelligenza artificiale generativa, il cui uso è ormai fuori controllo, come dimostra anche la storia delle finte pubblicità di console vintage.