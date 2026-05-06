La mini tastiera da gaming Razer è in offerta su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sulla mini tastiera Razer da gaming che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 31%: costo finale di 55,50€ (minimo storico). Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui in basso: Progettata per offrire velocità e precisione, integra la tecnologia Linear Optical Switch, che sfrutta l'attivazione tramite luce per registrare ogni pressione dei tasti in modo estremamente rapido. Questo sistema consente una distanza di attuazione ridotta fino al 30% rispetto agli switch lineari tradizionali.
Ulteriori dettagli sulla tastiera
Un altro punto di forza è l'Ultrapolling a 1000 Hz, che garantisce una comunicazione immediata tra tastiera e sistema, rendendo ogni comando istantaneo e preciso. L'esperienza di utilizzo viene ulteriormente arricchita dal sistema di illuminazione Razer Chroma RGB, che offre una personalizzazione completa con oltre 16,8 milioni di colori.
Ogni tasto è retroilluminato singolarmente e può essere sincronizzato con giochi, dispositivi compatibili e sistemi di illuminazione come Philips Hue, creando un ambiente immersivo e dinamico. Dal punto di vista costruttivo, la tastiera presenta una solida struttura in alluminio con finitura opaca.
Infine, grazie alla funzione Razer Hypershift, ogni tasto può essere programmato per eseguire macro e comandi complessi, offrendo così un livello di personalizzazione elevatissimo.
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