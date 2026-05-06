La mini tastiera da gaming Razer è in offerta su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sulla mini tastiera Razer da gaming che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 31% : costo finale di 55,50€ (minimo storico) . Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui in basso: Progettata per offrire velocità e precisione, integra la tecnologia Linear Optical Switch , che sfrutta l'attivazione tramite luce per registrare ogni pressione dei tasti in modo estremamente rapido. Questo sistema consente una distanza di attuazione ridotta fino al 30% rispetto agli switch lineari tradizionali.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

Un altro punto di forza è l'Ultrapolling a 1000 Hz, che garantisce una comunicazione immediata tra tastiera e sistema, rendendo ogni comando istantaneo e preciso. L'esperienza di utilizzo viene ulteriormente arricchita dal sistema di illuminazione Razer Chroma RGB, che offre una personalizzazione completa con oltre 16,8 milioni di colori.

Ogni tasto è retroilluminato singolarmente e può essere sincronizzato con giochi, dispositivi compatibili e sistemi di illuminazione come Philips Hue, creando un ambiente immersivo e dinamico. Dal punto di vista costruttivo, la tastiera presenta una solida struttura in alluminio con finitura opaca.

Infine, grazie alla funzione Razer Hypershift, ogni tasto può essere programmato per eseguire macro e comandi complessi, offrendo così un livello di personalizzazione elevatissimo.