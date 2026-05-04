Il gioco online Assassin's Creed Invictus sarebbe "orribile" secondo i test più recenti

Pare però che il gioco non sia bello quanto si potrebbe sperare, visto che un recente playtest non avrebbe ottenuto responsi positivi .

Ubisoft sta continuando a puntare molto su Assassin's Creed , la sua saga di maggior successo. Sta cercando di farlo anche sviluppando un gioco online noto con il nome in codice Assassin's Creed Invictus, di cui più volte negli anni i rumor hanno condiviso dettagli, presentandolo come una sorta di "Fall Guys in versione Assassin's Creed".

Cosa sappiamo di Assassin's Creed Invictus

La fonte delle informazioni è il leaker francese xj0nathan, ma la testata Insider Gaming ha confermato che recentemente - il 30 aprile precisamente - c'è stato un playtest dedicato ad Assassin's Creed Invictus.

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xj0nathan afferma che Invictus non è stato affatto apprezzato durante il playtest: precisamente gli avrebbero detto che è "fottutamente orribile" e che potrebbe essere rimandato oltre il 2026 o persino cancellato.

Insider Gaming afferma che, sebbene l'opera non sia della qualità sperata dopo anni di sviluppo, ha del potenziale e Ubisoft stessa crede sia così. Inoltre, spiega che l'opera non assomiglia a Fall Guys, ma che segue la stessa idea di un titolo multigiocatore con partite divise in turni nei quali i giocatori si eliminano a vicenda, fino a quando non ne rimane solo uno, scegliendo i propri personaggi preferiti della saga in luoghi iconici dei vari titoli pubblicati negli anni.

Per quanto riguarda la cancellazione o il rimando, Insider Gaming afferma che Assassin's Creed Invictus è stato rimandato varie volte e che una cancellazione è ovviamente sempre possibile, ma la testata reitera che Ubisoft considera il gioco come parte integrante del proprio piano decennale per la serie di AC, sperando di reiterare il successo di For Honor: non a caso è un piccolo team di veterani di For Honor che lavora sul progetto.

Nel frattempo, Assassin's Creed: Black Flag Resynced è finito in un milione di liste dei desideri e pare destinato a essere un nuovo successo per la serie.