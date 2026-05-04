Prima di arrivare sulle console Nintendo, Drop Duchy aveva già superato le 100.000 copie vendute e raccolto un' accoglienza critica importante . È stato nominato nella categoria "Strategy/Simulation Game of the Year" in occasione dei D.I.C.E. Awards, oltre a concorrere nelle categorie "Best 1st game" e "Best game design" ai Pégases francesi.

Drop Duchy è il primo progetto di Sleepy Mill Studio , piccola realtà indipendente con base a Parigi, pubblicato da The Arcade Crew. Il gioco ha debuttato su Steam il 5 maggio 2025, poi è approdato su Xbox Series X/S il 28 gennaio 2026 tramite Xbox Game Pass nella sua versione completa. Che è quella ad aver raggiunto PlayStation 5 e Nintendo Switch a fine aprile, consentendoci di giocarlo su Nintendo Switch 2.

Tetris non Tetris

La premessa di Drop Duchy è semplice da spiegare, ma complessa da padroneggiare. Il gioco rielabora il gameplay dei classici puzzle geometrici a caduta di blocchi nello stile di Tetris, ma, invece di eliminare le righe, il compito del giocatore è quello di assemblare un ducato medievale usando tessere di forme e tipi diversi, incluse quelle nemiche. Ogni tessera rappresenta un elemento del paesaggio o un edificio e il dove e il come la si posiziona ha conseguenze dirette su ciò che produce o sugli effetti che genera in combinazione con quelle adiacenti.

Ognuna di queste tessere ha infatti un ruolo e deve rispettare delle richieste specifiche per funzionare al meglio: ci sono quelle che rappresentano un tipo di terreno, altre che producono risorse e infine quelle militari. Il nostro compito è quello di allinearle al meglio per sfruttare le regole di attivazione, producendo risorse e unità in base alle sinergie tra i terreni adiacenti. Una pianura vicina al tipo giusto di edificio genera più soldati o più cibo. Una foresta posizionata nel punto corretto produce legna e sblocca bonus per determinate carte. Lo scopo di alcuni scenari sarà quello di generare più risorse possibili, fondamentali per potenziare le stesse carte, o di avere un numero di truppe sufficienti per battere l'esercito nemico.

Ovviamente non è tutto così semplice: essendo un gioco in stile Tetris la forma delle tessere, la velocità con la quale scendono, ma soprattutto l'ordine col quale arriveranno, determineranno l'efficacia della disposizione. Questo senza contare che ci saranno scenari particolari, come i boss, che posizioneranno ostacoli lungo la griglia o proporranno regole di ingaggio da studiare e aggirare. Senza contare che, a differenza del classico di Alexey Pajitnov, le linee completate non scompaiono, ma forniscono le risorse corrispondenti, una cosa che limita sia la durata delle partite che il numero di tessere a disposizione.

Lo schema sembra quello di Tetris, ma attenzione! Le linee completate non spariscono e superare il limite superiore della griglia fa terminare il turno

Su questo schema si innesta un sistema di costruzione di mazzi: avanzando nella mappa il giocatore accede a nuove carte che rappresentano le tessere equipaggiabili durante la partita, fino ad un massimo di otto. Ottimizzare e potenziare il mazzo per sfruttarne le sinergie diventa progressivamente il nodo centrale del gameplay: in uno scenario senza nemici sarà meglio selezionare edifici produttivi, così come in uno senza montagne sarà inutile portare cave e oggetti che sfruttano questo terreno.

Il terzo livello è quello delle battaglie. Il sistema di combattimento non si risolve nel semplice confronto numerico: non basta avere più unità, serve capire quali truppe mandare contro quali avversari, in quale ordine e con quali combinazioni. In questa fase finale il gioco ricorda Fire Emblem: le spade vincono contro le frecce, gli arcieri contro i soldati armati di scure e questi ultimi contro gli spadaccini. Sfruttare questo schema a proprio vantaggio potrebbe ribaltare anche partite nelle quali si arriva al termine con meno soldati dei nemici, così da evitare il game over e ricominciare tutto da capo, in stile roguelite.