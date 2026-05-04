L'SSD Crucial BX500 è scontato su AliExpress: risparmia con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un'interessante promo sull'SSD Crucial da 240GB che viene scontato di 15€ con il codice ITCD15 per un costo finale d'acquisto pari a 101,99€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.
L'SSD Crucial BX500 1TB è un'unità a stato solido progettata per offrire un aggiornamento semplice ed efficace rispetto ai tradizionali dischi rigidi. Questo SSD è stato sottoposto a numerosi test di validazione e qualificazione, assicurando affidabilità nel tempo e prestazioni costanti.
Uno dei principali vantaggi del BX500 è l'incremento della velocità: consente avvii più rapidi del sistema, caricamenti immediati dei file e una maggiore reattività generale
Ulteriori dettagli su questo SSD
Le velocità sequenziali raggiungono fino a 540 MB/s in lettura e 500 MB/s in scrittura, rendendolo fino al 300% più veloce rispetto a un hard disk tradizionale. Dal punto di vista energetico, l'SSD è estremamente efficiente, contribuendo a prolungare la durata della batteria nei dispositivi portatili, grazie a un consumo fino a 45 volte inferiore rispetto ai dischi meccanici.
Questo lo rende una scelta ideale per laptop e sistemi che richiedono efficienza. L'installazione è facilitata da guide dettagliate, software di clonazione e video tutorial, pensati anche per utenti meno esperti. Inoltre, la tecnologia Micron 3D NAND garantisce una gestione avanzata dei dati e una maggiore affidabilità complessiva.