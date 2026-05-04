Xbox Game Pass avrà altri due giochi direttamente al lancio in questi mesi

Non ci sono ancora tempistiche di uscita precise ma entrambi sono previsti per quest'anno, dunque è probabile che arrivino nei prossimi mesi all'interno delle varie ondate che si succederanno nel resto dell'anno.

Si trata di Corsair Cove e di Mariachi Legends , due titoli non proprio di grosso calibro ma che possono risultare molto interessante per gli utenti, che in ogni caso risultano all'interno della lineup di Game Pass del 2026 come new entry piuttosto a sorpresa per il servizio, visto che non erano stati annunciati in precedenza.

Un city builder piratesco e un metroidvania messicano

Corsair Cove al momento è previsto solo per PC, dunque la sua uscita è riferita in particolare al PC Game Pass, e si tratta di una sorta di city builder ad ambientazione piratesca, incentrato sulla creazione di una base per corsari.

Oltre alle possibilità di costruzione, che comprendono lo sfruttamento di particolari elementi geografici ovviamente in riva al mare presso ambientazioni tropicali, il gioco prevede anche la gestione della base in modo da mantenerla il più efficiente possibile, con strutture molto particolari. L'uscita non è ancora stata definita ma è prevista per il 2026.

Mariachi Legends è invece in arrivo anche per Xbox e dovrebbe arrivare nel quarto trimestre del 2026 su Game Pass: si tratta di un gioco d'azione in stile metroidvania con grafica in 2D e un'ambientazione che richiama il folklore messicano, nel quale interpretiamo Pablo Cruz, un detective che ha firmato un patto con la Morte in persona.

Nel frattempo abbiamo visto che Xbox Game Pass perderà cinque giochi a metà maggio, mentre i nuovi in arrivo nella prima parte del mese dovrebbero essere annunciati domani, 5 maggio.