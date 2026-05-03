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Xbox Game Pass perderà cinque giochi a metà maggio, vediamo i titoli in partenza

Xbox Game Pass ha aggiornato la sezione dei giochi "presto non più disponibili" con cinque giochi che lasceranno il catalogo del servizio a fine maggio: ecco di cosa si tratta.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/05/2026
Un'immagine di Xbox Game Pass

L'app ufficiale di Xbox ha aggiornato la sezione relativa ai titoli che verranno rimossi dal catalogo di Game Pass, illustrando dunque quelli che abbandoneranno il servizio a metà maggio, e si tratta di cinque giochi al momento.

Ci sono vari titoli indie nell'elenco, tra i quali almeno un paio davvero interessanti, vediamo di cosa si tratta:

  • Galacticare (Console, PC, Cloud)
  • Go Mecha Ball (Console, PC, Cloud)
  • Kulebra and the Souls of Limbo (Console, PC, Cloud)
  • PAW Patrol Rescue Wheels: Championship (Console, PC, Cloud)
  • Planet of Lana (Console, PC, Cloud)

Tutti questi titoli verranno rimossi dal catalogo il 15 maggio, rappresentando dunque il primo gruppetto di giochi a lasciare il servizio questo mese, con altri che abbandoneranno alla fine di maggio.

In attesa delle tante novità previste in arrivo a maggio

L'aggiornamento della sezione "presto non più disponibili" precede solitamente di qualche giorno l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo su Game Pass, dunque possiamo aspettarci l'annuncio delle novità per la prima parte di maggio per la prossima settimana, probabilmente martedì 5 maggio nel primo pomeriggio.

I titoli destinati a lasciare il servizio sono tutti di dimensioni contenute, ma almeno un paio di questi risultano decisamente interessanti, come l'ottimo Planet of Lana, che tuttavia ha recentemente ricevuto il seguito, Planet of Lana 2, direttamente su Game Pass, o il bizzarro Kulebra and the Souls of Limbo.

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Attendiamo dunque di conoscere i nuovi giochi in arrivo nella prima metà di maggio, che dovrebbero essere annunciati martedì 5 maggio probabilmente verso le ore 15:00, considerando che questo dovrebbe essere un mese ricco di grandi novità.

Tra i giochi già noti in arrivo a maggio, infatti, sappiamo che sono già previsti giochi del calibro di Forza Horizon 6, Mixtape e Subnautica 2.

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