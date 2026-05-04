Dopo i 2 nm arriva A16: TSMC prepara il nuovo nodo che punta su prestazioni migliori e consumi ridotti per i chip del futuro

TSMC si prepara a compiere un nuovo passo nell'evoluzione dei semiconduttori con l'avvio della produzione di massa del nodo A16 previsto entro la fine del 2026. Questo processo rappresenta una tappa successiva rispetto alla tecnologia a 2 nanometri e segna l'inizio della cosiddetta "era Angstrom", che includerà anche nodi futuri come A14, A13 e A12.

Nel frattempo, i primi dispositivi con chip a 2 nm sono già arrivati sul mercato. La riduzione del nodo produttivo consente di aumentare la densità dei transistor, migliorando sia le prestazioni sia l'efficienza energetica. Più transistor in uno spazio ridotto significano distanze minori per gli elettroni, con conseguente aumento della velocità e riduzione dei consumi.