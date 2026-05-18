Microsoft riconosce i propri errori e ammette che il tasto Copilot di Windows 11 ha creato problemi agli utenti

Microsoft ha riconosciuto ufficialmente che il tasto dedicato a Copilot, introdotto sui nuovi PC a partire dal 2024, non si è rivelato utile per tutti gli utenti e, in alcuni casi, ha compromesso abitudini consolidate e procedure di lavoro.
Secondo quanto spiegato in un documento di supporto, le persone che utilizzano frequentemente il tasto Right Ctrl o il tasto del menu contestuale per scorciatoie da tastiera o strumenti di accessibilità, come i lettori di schermo, hanno incontrato difficoltà nell'adattarsi ai dispositivi dotati del nuovo pulsante.
Per risolvere il problema, Microsoft ha annunciato che nel corso dell'anno verrà distribuito un aggiornamento di Windows 11 che consentirà di assegnare al tasto Copilot il comportamento del Right Ctrl oppure del tasto del menu contestuale.
La "nuova" impostazione del tasto Copilot in Windows 11
La nuova impostazione sarà disponibile nel percorso Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Tastiera. In questo modo, gli utenti potranno recuperare direttamente dal sistema operativo una funzione considerata essenziale da molti, senza dover ricorrere a software esterni o a soluzioni specifiche dei produttori.
Alcuni costruttori di PC offrono già strumenti proprietari per modificare il comportamento del tasto Copilot, ma l'intervento di Microsoft garantirà una soluzione standardizzata su tutti i computer compatibili con Windows 11 che includono questo pulsante dedicato.
In precedenza, Microsoft aveva introdotto la possibilità di utilizzare il tasto Copilot per aprire Windows Search o altre applicazioni. Tuttavia, il supporto da parte dei software di terze parti risulta ancora limitato e non ha reso questa funzione particolarmente diffusa.
Windows 11 e il ripensamento di Microsoft per il tasto Copilot
La scelta di permettere il ritorno alle funzioni tradizionali viene interpretata come un'ammissione del fatto che il tasto Copilot non ha incontrato il favore di tutti e che, per molti utenti, la praticità di un tasto dedicato all'intelligenza artificiale non compensa la perdita di comandi storici.
Questo aggiornamento rientra in una serie di miglioramenti recenti destinati a Windows 11. Tra le funzionalità in fase di sviluppo figurano anche opzioni molto richieste, come una maggiore libertà nella gestione della barra delle applicazioni e la possibilità di sospendere gli aggiornamenti del sistema per periodi indefiniti.
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