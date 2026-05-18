Microsoft riconosce i propri errori e ammette che il tasto Copilot di Windows 11 ha creato problemi agli utenti

Microsoft ha riconosciuto ufficialmente che il tasto dedicato a Copilot, introdotto sui nuovi PC a partire dal 2024, non si è rivelato utile per tutti gli utenti e, in alcuni casi, ha compromesso abitudini consolidate e procedure di lavoro.

Secondo quanto spiegato in un documento di supporto, le persone che utilizzano frequentemente il tasto Right Ctrl o il tasto del menu contestuale per scorciatoie da tastiera o strumenti di accessibilità, come i lettori di schermo, hanno incontrato difficoltà nell'adattarsi ai dispositivi dotati del nuovo pulsante.

Per risolvere il problema, Microsoft ha annunciato che nel corso dell'anno verrà distribuito un aggiornamento di Windows 11 che consentirà di assegnare al tasto Copilot il comportamento del Right Ctrl oppure del tasto del menu contestuale.