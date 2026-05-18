WhatsApp, più attenzione per gli stati: non solo Amici Stretti, anche liste di singoli utenti

WhatsApp sta lavorando a un importante aggiornamento per gli Stati, la funzione che consente di pubblicare foto, video e messaggi visibili per 24 ore. Nelle ultime versioni beta per Android e iPhone, alcuni utenti possono già provare un sistema che permette di scegliere con maggiore precisione chi potrà visualizzare ogni singolo aggiornamento.
La novità introduce non solo il concetto di "Amici Stretti", una lista di contatti selezionati con cui condividere contenuti più personali, senza dover modificare manualmente le impostazioni di privacy ogni volta: accanto a questa opzione, WhatsApp sta testando la possibilità di creare più liste personalizzate, dedicate per esempio a familiari, colleghi o studenti.
Come funzioneranno Amici Stretti e le liste personalizzate
La nuova funzione sarà integrata direttamente nelle impostazioni degli Stati. Gli utenti possono creare una lista di contatti fidati e selezionarla al momento della pubblicazione. Quando si crea uno Stato, sarà possibile scegliere se mostrarlo a tutti i contatti oppure solo a un gruppo specifico. Le modifiche alle liste vengono applicate immediatamente ai nuovi aggiornamenti, ma non influenzano quelli già pubblicati.
Oltre agli Amici Stretti, gli utenti potranno creare più audience personalizzate assegnando un nome e un'emoji identificativa. Ad esempio, si potranno creare gruppi come "Famiglia", "Lavoro" o "Università", semplificando la condivisione di contenuti con pubblici diversi.
I contatti che ricevono uno Stato vedranno il nome e l'emoji associati alla lista utilizzata. Al contrario, WhatsApp non invia alcuna notifica quando un contatto viene aggiunto o rimosso da una lista, mantenendo quindi totale riservatezza nella gestione dei gruppi.
Gli Stati condivisi con Amici Stretti o con liste personalizzate saranno contraddistinti da un anello viola attorno all'immagine del profilo. Questo elemento grafico permetterà di capire subito che il contenuto è stato pubblicato per un pubblico ristretto. Naturalmente, solo i contatti inclusi nella lista potranno visualizzare lo Stato. Tutti gli altri non riceveranno notifiche e non vedranno alcuna traccia del contenuto.
La funzione è attualmente disponibile per un numero ristretto di beta tester che utilizzano le versioni più recenti di WhatsApp per Android tramite Google Play Store e per iOS attraverso TestFlight, nello specifico WhatsApp beta per iOS 26.19.10.72 e WhatsApp beta per Android 2.26.19.11.
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