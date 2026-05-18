Nex Playground, la nuova "console per famiglie", arriva nel Regno Unito: vediamo i prezzi ufficiali

La console può già essere acquistata e utilizzata dalle nostre parti, ma al momento non viene distribuita in maniera ufficiale al di fuori del Nord America, dunque il suo arrivo ufficiale sul mercato britannico ha una certa importanza.

Dopo aver avuto un ottimo impatto sul mercato negli USA, Nex Playground , la particolare "console per famiglie" , si appresta a raggiungere anche il Regno Unito e l'Irlanda , in attesa di informazioni su un eventuale arrivo anche nel resto d'Europa.

Una scelta economica?

Le prenotazioni sono già aperte presso Amazon UK, Smyth Toys e Argos, alcune delle maggiori catene di rivenditori nel territorio del Regno Unito, e consentono di vedere i prezzi decisi per questo mercato, sia per quanto riguarda la console che i servizi collegati.

Nex Playground verrà venduta al prezzo di 269 sterline (circa 319€) nel Regno Unito, con il Play Pass che costa 90 sterline (99€) annuale o 45 sterline (49€) trimestrale.

Ricordiamo infatti che la console è necessariamente legata al servizio in abbonamento per quanto riguarda i videogiochi da utilizzare, dunque nel complesso potrebbe non risultare una soluzione particolarmente economica sul lungo termine.

Nex Playground è una console pensata per le famiglie, con giochi indicati anche per un pubblico particolarmente giovane e incentrati sul tracciamento dei movimenti, riprendendo la tradizione di Wii e Kinect. Secondo il produttore, questa "ha risolto il problema del Wii" rilanciando la moda che aveva reso celebre la console Nintendo e ha raggiunto delle vendite notevoli in Nord America.