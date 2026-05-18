Samsung potrebbe interrompere la serie Galaxy Z Flip nel 2027: l'8 potrebbe essere l’ultimo modello della gamma

Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla piattaforma cinese Weibo, Samsung starebbe valutando un cambiamento radicale nella propria strategia per gli smartphone pieghevoli. L'informazione arriva dal leaker Momentary Digital, secondo cui la società non avrebbe ancora avviato lo sviluppo del Galaxy Z Flip 9.
L'assenza di segnali preliminari relativi a un nuovo modello viene interpretata come un possibile indizio del fatto che la linea Galaxy Z Flip possa essere interrotta. Poiché la pianificazione di uno smartphone inizia solitamente con largo anticipo, la mancanza di informazioni sul successore del Flip 8 alimenta i dubbi sul futuro della gamma.
Samsung è focalizzata sul Galaxy Unpacked dove potrebbe presentare il Flip 8
Prima di questa eventuale svolta, Samsung dovrebbe presentare tre dispositivi pieghevoli durante il prossimo evento Galaxy Unpacked, previsto secondo i rumor per il 22 luglio. I modelli attesi sarebbero il Galaxy Z Fold 8, il nuovo Galaxy Z Fold 8 Wide con design più ampio e il Galaxy Z Flip 8.
Se le indiscrezioni si rivelassero corrette, proprio il Galaxy Z Flip 8 potrebbe rappresentare l'ultimo capitolo della famiglia di foldable a conchiglia.
Secondo il leaker, una delle principali ragioni sarebbe l'aumento dei costi di produzione, che renderebbe questi dispositivi meno interessanti dal punto di vista industriale. Un altro fattore citato riguarda la maturità del design a conchiglia, che offrirebbe ormai margini limitati per innovazioni significative.
Samsung Galaxy Flip 8 darà le garanzie necessarie per la produzione del 9?
Momentary Digital ha inoltre indicato il buon riscontro ottenuto da Huawei Pura X Max come segnale di un crescente interesse del mercato verso dispositivi foldable più ampi. Il leaker osserva anche che, nel corso del 2026, molti marchi non hanno introdotto nuovi modelli flip di fascia alta.
Nel caso in cui Samsung decidesse davvero di abbandonare la serie Z Flip, la gamma pieghevole del 2027 potrebbe essere composta esclusivamente da Samsung Galaxy Z Fold 9 e Samsung Galaxy Z Fold 9 Wide. Come sempre, si tratta di informazioni non ufficiali che dovranno essere confermate da ulteriori indiscrezioni o da comunicazioni dell'azienda.
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