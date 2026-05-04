Samsung Galaxy Z Flip 8 sarà più leggero, più largo e con un display senza piega secondo le indiscrezioni

Il Samsung Galaxy Z Flip 8 dovrebbe essere presentato nel mese di luglio e, secondo diverse indiscrezioni provenienti dalla Corea, introdurrà alcuni miglioramenti mirati senza stravolgere completamente il design della generazione precedente.
Tra le novità più rilevanti spicca l'adozione di un display pieghevole OLED privo della classica piega visibile, un cambiamento che potrebbe migliorare notevolmente l'esperienza visiva. Questo risultato sarebbe reso possibile anche grazie a una nuova cerniera, progettata per rendere la chiusura più uniforme e resistente nel tempo.
Ulteriori dettagli sul design (e non solo) del Samsung Galaxy Z Flip 8
Il dispositivo dovrebbe inoltre presentare un corpo leggermente più largo rispetto al modello precedente, mantenendo però un peso inferiore. Si parla infatti di circa 180 grammi, contro i 188 grammi del modello precedente, rendendolo più maneggevole senza sacrificare le dimensioni.
Nonostante queste modifiche, molti elementi tecnici resteranno invariati. La batteria dovrebbe mantenere una capacità di 4.300 mAh, accompagnata da una ricarica cablata da 25W. Anche componenti come altoparlanti e motore di vibrazione non subiranno aggiornamenti significativi rispetto alla generazione precedente.
Prezzo, hardware e software del Galaxy Z Flip 8
Dal punto di vista hardware, il dispositivo dovrebbe integrare il processore Exynos 2600, insieme a una fotocamera principale da 50 megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel. Il sistema operativo sarà Android 17 con interfaccia One UI 9.
Per quanto riguarda il prezzo, è previsto un lieve aumento. Questo incremento sarebbe legato principalmente all'aumento dei costi dei componenti e delle configurazioni di memoria, piuttosto che a cambiamenti sostanziali nelle specifiche.
Il design generale rimarrà simile a quello del modello precedente, come suggerito da render emersi in precedenza. Il lancio avverrà insieme ad altri dispositivi pieghevoli, tra cui le nuove versioni della serie Fold, confermando l'impegno di Samsung nel segmento.