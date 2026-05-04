Un altro pezzo dello studio di Black Myth: Wukong è stato comprato da Tencent

Il successo del gioco non è stato positivo solo per gli autori della compagnia, Game Science, ma anche per gli investitori: Tencent ha infatti deciso di acquistare una ulteriore fetta di azioni .

Black Myth: Wukong , il gioco di ruolo d'azione ispirato alla famosa opera cinese Il Viaggio in Occidente, è stato un enorme successo sin dal lancio e, non a caso, il team ha rapidamente svelato che un nuovo titolo è in arrivo, sebbene paia ancora molto lontano.

L'acquisizione delle azioni del team di Black Myth: Wukong

Prima di tutto, bisogna sapere che Tencent aveva già qualche azione di Game Science: precisamente il 5%, acquistato nel 2021 per una cifra non precisata. Ora, però, il valore è cresciuto molto, come segnalato dall'analista di Niko Partners Daniel Ahmad.

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Il valore è aumentato al 24%: il 19% aggiuntivo arriva da Hero Games, un finanziatore dello studio che ora non ha più alcuna partecipazione nella compagnia cinese. Questo rende Tencent l'unico azionista esterno a Game Science.

Anche questa volta non sappiamo quanto Tencent abbia pagato, ma sappiamo che due anni fa Daniel Wu, co-fondatore di Hero Games, in un'intervista con Bloomberg ha menzionato che nel 2017 la sua società ha avuto la fortuna di acquistare quote dei creatori di Black Myth: Wukong per soli 60 milioni di yuan (7,5 milioni di euro), ma se l'accordo fosse stato concluso dopo l'uscita del gioco, sarebbe costato 'miliardi di yuan'. Forse, quindi, Tencent ha dovuto pagare una cifra simile per poter ottenere quelle azioni.

Considerando che Black Myth: Wukong avrebbe venduto, secondo gli analisti, 27 milioni di copie nel primo anno (e potrebbero aumentare visto che Black Myth: Wukong potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2), è credibile che per Tencent sia un ottimo investimento.