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Il primo aeroporto a tema Pokémon è in arrivo questa estate

I Pokémon sono centrali nella cultura pop di tutto il mondo e in particolar modo in Giappone, dove un aeroporto sarà presto ricreato per essere dedicato alle creature tascabili di Game Freak.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/05/2026
Aeroporto a tema Pokémon

Il 7 luglio riaprirà l'aeroporto di Noto Satoyama, situato nella prefettura di Ishikawa in Giappone e sarà diverso da come i viaggiatori lo ricordano. Lo scalo, infatti, è stato ricreato per essere completamente a tema Pokémon, le creature tascabili di Game Freak e Nintendo.

Vediamo tutto quello che c'è da sapere sull'aeroporto a tema Pokémon.

Le foto dell'aeroporto e i dettagli noti

Prima di tutto, bisogna precisare che questa operazione non è semplicemente una trovata pop, ma è parte di un più ampio piano di ricostruzione della penisola di Noto, dove nel 2024 è avvenuto un devastante terremoto. Pikachu e i suoi amici sono un mezzo per riattirare l'attenzione verso la regione.

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L'aeroporto è stato modificato sia all'interno che all'esterno, come potete vedere dalle fotografie, con tante creature visibili in ogni parte della struttura. C'è anche un pallone aerostatico gigante raffigurante Pikachu, con anche una replica di un velivolo e varie decorazioni che includono 111 diverse specie di Pokémon di tipo volante, chiaramente perfettamente in tema con la struttura.

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Inoltre, ci sono ristoranti a tema Pokémon, così come vari servizi dove ottenere oggetti da collezione, con prodotti non disponibili in altri luoghi, compreso abbigliamento e accessori da viaggio personalizzati.

Ricordiamo poi che Pokémon Pokopia celebra l'Italia e i suoi più grandi monumenti.

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