Pokémon Vento e Onda: il sistema di combattimento potrebbe essere stato modificato

Dopo la presentazione iniziale non si sono avute altre informazioni ufficiali su Pokémon Vento e Onda, ma le voci di corridoio continuano a emergere sui nuovi capitoli in sviluppo per Nintendo Switch 2, come quella riguardante le modifiche al sistema di combattimento venuta fuori in queste ore.

A riferire la questione è Centro Leaks, considerata una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda i rumor sul mondo dei Pokémon, ma ovviamente non c'è alcuna conferma che i dettagli riferiti siano verosimili e vanno presi come semplici voci di corridoio.

In ogni caso, si tratta di indiscrezioni interessanti, che parlano di un ritorno alle tradizioni per la struttura del generale del combattimento, ma con alcune variazioni applicate.