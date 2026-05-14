Pokémon Vento e Onda: il sistema di combattimento potrebbe essere stato modificato

Dopo la presentazione iniziale non si sono avute altre informazioni ufficiali su Pokémon Vento e Onda, ma le voci di corridoio continuano a emergere sui nuovi capitoli in sviluppo per Nintendo Switch 2, come quella riguardante le modifiche al sistema di combattimento venuta fuori in queste ore.
A riferire la questione è Centro Leaks, considerata una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda i rumor sul mondo dei Pokémon, ma ovviamente non c'è alcuna conferma che i dettagli riferiti siano verosimili e vanno presi come semplici voci di corridoio.
In ogni caso, si tratta di indiscrezioni interessanti, che parlano di un ritorno alle tradizioni per la struttura del generale del combattimento, ma con alcune variazioni applicate.
Caratteristiche intermedie
A differenza della serie Leggende, come il recente Leggende Pokémon: Z-A, che introducono diverse variazioni alla tradizione in questo ambito, Pokémon Vento e Onda dovrebbe tornare al combattimento a turni classico.
Tuttavia, riprenderà anche caratteristiche introdotte da Leggende Pokémon: Arceus come il free roaming e gli obiettivi multipli, oltre ad attacchi con effetti su area.
Secondo il presunto leak, insomma, il sistema di combattimento di Pokémon Vento e Onda sarà modificato e leggermente diverso da quello della Nona Generazione.
L'impostazione sarà comunque a turni secondo lo stile tradizionale, ma offrirà una maggiore libertà di movimento e di gestione degli obiettivi.
Alcune mosse potranno dunque colpire più obiettivi contemporaneamente e ci saranno anche mosse ad area d'effetto simili a quelle di Leggende Pokémon: Z-A.
Per il resto, di recente è stato presentato il tema musicale di Pokémon Vento e Onda, e la mappa completa potrebbe essere trapelata online alcuni giorni fa.
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