La mappa completa di Pokémon Vento e Onda potrebbe essere trapelata online

Il noto leaker Centro Leaks, specializzato in informazioni su Pokémon, potrebbe aver svelato la possibile mappa completa di Pokémon Vento e Onda, che appare caratterizzata da un ampio arcipelago di isole dominato dalla presenza del mare.

Come abbiamo visto già dal trailer di presentazione e le informazioni emerse di conseguenza, la generazione 10 sembra incentrata sul Sud-Est Asiatico come ambientazione, e in particolare l'Indonesia con le sue 17.000 isole, dunque è chiaro che lo scenario dei nuovi capitoli sarà caratterizzato da oceano e isole.

L'immagine riportata sotto sarebbe riferita a una versione del gioco in sviluppo risalente al 2024, dunque potrebbe ovviamente aver subito diversi cambiamenti nel frattempo, ma la rappresentazione è verosimile.