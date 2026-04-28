La mappa completa di Pokémon Vento e Onda potrebbe essere trapelata online

Il noto leaker Centro Leaks, specializzato in informazioni su Pokémon, potrebbe aver svelato la possibile mappa completa di Pokémon Vento e Onda, che appare caratterizzata da un ampio arcipelago di isole dominato dalla presenza del mare.
Come abbiamo visto già dal trailer di presentazione e le informazioni emerse di conseguenza, la generazione 10 sembra incentrata sul Sud-Est Asiatico come ambientazione, e in particolare l'Indonesia con le sue 17.000 isole, dunque è chiaro che lo scenario dei nuovi capitoli sarà caratterizzato da oceano e isole.
L'immagine riportata sotto sarebbe riferita a una versione del gioco in sviluppo risalente al 2024, dunque potrebbe ovviamente aver subito diversi cambiamenti nel frattempo, ma la rappresentazione è verosimile.
Un vasto arcipelago
Insieme a una rappresentazione grafica della mappa possiamo anche vedere diversi riferimenti ai punti di interesse all'interno delle varie zone, qui facilmente localizzabili vista la suddivisione in numerose isole.
Se questa fosse davvero la mappa, si tratterebbe di uno scenario estremamente frammentato, ma che potrebbe presentare una notevole varietà di biomi, visto che ogni isola potrebbe esserci elementi caratterizzanti diversi.
In base ad alcuni dettagli, è inoltre probabile che sia presente anche l'esplorazione marina con sezioni subacquee, considerando la presenza costante del mare come elemento principale.
Di recente era emerso che nuovi dettagli su Pokémon Vento e Onda potrebbero arrivare a maggio attraverso la rivista nipponica CoroCoro, dunque rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti sulla questione.
Un vasto arcipelago
Insieme a una rappresentazione grafica della mappa possiamo anche vedere diversi riferimenti ai punti di interesse all'interno delle varie zone, qui facilmente localizzabili vista la suddivisione in numerose isole.
Se questa fosse davvero la mappa, si tratterebbe di uno scenario estremamente frammentato, ma che potrebbe presentare una notevole varietà di biomi, visto che ogni isola potrebbe esserci elementi caratterizzanti diversi.
In base ad alcuni dettagli, è inoltre probabile che sia presente anche l'esplorazione marina con sezioni subacquee, considerando la presenza costante del mare come elemento principale.
Di recente era emerso che nuovi dettagli su Pokémon Vento e Onda potrebbero arrivare a maggio attraverso la rivista nipponica CoroCoro, dunque rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti sulla questione.