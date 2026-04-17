Nuovi dettagli su Pokémon Vento e Onda potrebbero arrivare a maggio

In base a un'informazione proveniente dal Giappone, è possibile che nuovi dettagli su Pokémon Vento e Onda possano arrivare nel corso di maggio, perché in tale periodo è previsto un approfondimento sulla rivista CoroCoro Comic.
Questo non significa automaticamente che potrebbero emergere dettagli inediti, ma è alquanto probabile che varie informazioni potrebbero emergere dall'articolo di approfondimento in questione sulla rivista nipponica mensile, che verrà pubblicato il 15 maggio.
Si tratta della prima occasione in cui il gioco torna ad essere discusso su una rivista dalla presentazione di Pokémon Vento e Onda avvenuta nel corso del Pokémon Presents dello scorso febbraio, dunque c'è una certa attesa anche per questo evento.
In attesa di CoroCoro
Resta da vedere se la pubblicazione su CoroCoro Comic, che è una delle maggiori riviste rivolte al pubblico giovane in Giappone, riguardi informazioni o materiali come nuove immagini o altro, ma sono comunque elementi molto interessanti.
Si tratta di una tradizione, in un certo senso: anche negli anni scorsi, CoroCoro risultava essere tra le prime testate a ricevere informazioni esclusive sui nuovi capitoli di Pokémon, dunque la questione si ripete in questo caso.
Per il momento, oltre al trailer di presentazione abbiamo visto la lista completa dei Pokémon confermati nei nuovi capitoli e la nuova regione in cui sono ambientati.