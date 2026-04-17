Nuovi dettagli su Pokémon Vento e Onda potrebbero arrivare a maggio

In base a un'informazione proveniente dal Giappone, è possibile che nuovi dettagli su Pokémon Vento e Onda possano arrivare nel corso di maggio, perché in tale periodo è previsto un approfondimento sulla rivista CoroCoro Comic.

Questo non significa automaticamente che potrebbero emergere dettagli inediti, ma è alquanto probabile che varie informazioni potrebbero emergere dall'articolo di approfondimento in questione sulla rivista nipponica mensile, che verrà pubblicato il 15 maggio.

Si tratta della prima occasione in cui il gioco torna ad essere discusso su una rivista dalla presentazione di Pokémon Vento e Onda avvenuta nel corso del Pokémon Presents dello scorso febbraio, dunque c'è una certa attesa anche per questo evento.