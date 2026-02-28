Pokémon Vento e Onda: la nuova regione tra paesi reali ed esplorazione sottomarina

Pokémon Vento e Onda presenta una nuova regione tutta da esplorare, che sembra avere una specifica ispirazione nella realtà e peraltro indicare una possibile esplorazione sottomarina dell'ambiente, come emerge anche dal trailer di presentazione.

Come abbiamo visto con il primo trailer pubblicato in occasione dell'annuncio di Pokémon Vento e Onda, la nuova regione è caratterizzata da un'imponente presenza del mare, con isole sparse con elementi quasi tropicali, e secondo alcune testimonianze il tutto sembrerebbe ispirato al Sud-Est Asiatico.

Non è stato ancora svelato il nome della nuova regione, ma in base a quanto visto sembra fortemente ispirata Filippine, Indonesia e Malesia, con elementi ambientali tipici riprodotti nello scenario.