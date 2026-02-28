0

Pokémon Vento e Onda: la nuova regione tra paesi reali ed esplorazione sottomarina

Dal trailer di presentazione emergono alcuni possibili dettagli sulla nuova regione di Pokémon Vento e Onda, con possibili ispirazioni dalla realtà e caratteristiche del gameplay.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   28/02/2026
Il mare in Pokémon Vento e Onda
Pokémon Vento e Onda presenta una nuova regione tutta da esplorare, che sembra avere una specifica ispirazione nella realtà e peraltro indicare una possibile esplorazione sottomarina dell'ambiente, come emerge anche dal trailer di presentazione.

Come abbiamo visto con il primo trailer pubblicato in occasione dell'annuncio di Pokémon Vento e Onda, la nuova regione è caratterizzata da un'imponente presenza del mare, con isole sparse con elementi quasi tropicali, e secondo alcune testimonianze il tutto sembrerebbe ispirato al Sud-Est Asiatico.

Non è stato ancora svelato il nome della nuova regione, ma in base a quanto visto sembra fortemente ispirata Filippine, Indonesia e Malesia, con elementi ambientali tipici riprodotti nello scenario.

Too much water?

Non si tratta di un'informazione ufficiale, ma alcune caratteristiche dell'ambientazione di Pokémon Vento e Onda visibili nel trailer di presentazione richiamo chiaramente queste aree geografiche, come la presenza di risaie a terrazzamenti come quelle tipiche di Ifugao nelle Filippine, come indicato da IGN.

In altri momenti, anche le mangrovie presenti sembrano essere un riferimento a caratteristiche ambientali tipiche di Indonesia e Malesia, così come alcuni elementi della costa.

Le caratteristiche dell'ambientazione fanno inoltre pensare al probabile ritorno del mondo marino come elemento importante nel gameplay: introdotto in Pokémon Rubino e Zaffiro, la possibilità di esplorare i fondali marini e in generale la presenza importante del mare sembrano tornare con forza in Pokémon Vento e Onda.

In effetti, lo stesso trailer di presentazione effettua anche delle digressioni sott'acqua, facendo pensare che tale ambientazione sia esplorabile all'interno dei giochi.

