Qualcuno dentro Capcom ha deciso di fare marketing per Pragmata con un richiamo a un meme pro pedofilia

L'account ufficiale del gioco ha annunciato un'iniziativa legata al lancio di Pragmata che sta facendo discutere: supportando gli streamer selezionati (pagando abbonamenti) per la campagna marketing, si può ottenere il distintivo " Cryana " per la chat di Twitch. Il problema è che il "premio" sembra essere ricalcato su di un celebre meme associato alla pedofilia online e molto diffuso su board come 4chan e simili: "Uohhhhhhhhh".

Ce n'era bisogno?

Il sito Kym, che non linkiamo perché indica la spiegazione del meme come "sensibile", spiega che "Uohhhhhhhhh" è un'onomatopea che rappresenta un'esclamazione di eccitazione, normalmente associata ai personaggi loli e all'emojy "loudly crying".

Il premio promesso da Capcom

È nato da un utente Twitter giapponese che lo ha usato a commento dell'immagine di una ragazzina anime, facendo dei riferimenti decisamente allusivi alla natura erotica della stessa.

Il post originale da cui è nato il meme

Come detto, il meme si è poi diffuso su board estremiste come 4chan, dove i contenuti pedo pornografici (o al limite della pedo pornografia) abbondano.

Considerando che Pragmata è già stato soggetto all'attenzione di videogiocatori pedofili, un premio simile dato su Twitch è stato considerato quantomeno controverso, come se mirasse a stimolare l'attenzione proprio di quell'utenza (utenza che oltretutto sembra non avere alcun dubbio sull'ispirazione di Cryana). Di nostro speriamo che sia solo la svista di un qualche dipendente poco accorto e non la scelta deliberata di voler puntare sulla sessualizzazione di Diana per vendere il gioco ai pedofili.

Per il resto, vi ricordiamo che Pragmata è disponibile da oggi per PC, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PlayStation 5.