Il monitor da gaming BenQ da 24" e con un refresh rate da 100Hz è in offerta praticamente al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del monitor da gaming targato BenQ che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 19% per un costo totale e finale d'acquisto di 79,99€, solo 19 centesimi in più rispetto al suo minimo storico. Acquistalo tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: Dotato di un pannello IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080), offre immagini nitide e colori ben bilanciati, mantenendo una qualità visiva costante anche grazie agli ampi angoli di visione. La frequenza di aggiornamento è da 100Hz.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il monitor integra diverse modalità, tra cui Gioco, Coding ed ePaper, pensate per adattarsi a differenti esigenze. Queste modalità migliorano la leggibilità e il comfort visivo, rendendo il dispositivo ideale anche per sessioni prolungate davanti allo schermo. A questo si aggiunge la tecnologia Low Blue Light Plus, che filtra le radiazioni blu più dannose senza compromettere la vivacità dei colori.
Dal punto di vista pratico, le scorciatoie per gli input consentono di passare rapidamente tra diverse sorgenti, rendendo il monitor perfetto per chi alterna lavoro e svago. Il design con superficie opaca riduce i riflessi, mentre il rapporto di contrasto di 1300:1 garantisce una buona profondità delle immagini.
Un elemento negativo da sottolineare è il tempo di risposta da 5 millisecondi che non lo rende particolarmente adatto al gaming competitivo o comunque di fascia alta.