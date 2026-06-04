La smart TV Hisense da 65" è al minimo storico su Amazon: 4K, 60Hz, audio Dolby Atmos, Game Mode Plus e Alexa integrata

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare la smart TV Hisense da 65" al suo minimo storico sulla piattaforma: il costo totale e finale d'acquisto è di 459€. Puoi acquistare la TV cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: La Hisense 65E7DS è una Smart TV da 65 pollici progettata per offrire un'esperienza di intrattenimento completa, grazie alla combinazione di tecnologia QLED, risoluzione 4K e numerose funzionalità intelligenti.
Il pannello QLED garantisce immagini luminose, colori vivaci e un elevato livello di dettaglio. La risoluzione Ultra HD 4K assicura una qualità visiva nitida e definita, mentre il formato 16:9 si adatta perfettamente ai contenuti più diffusi.
Ulteriori dettagli sulla TV
La TV integra inoltre una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, ideale per la visione quotidiana e per il gaming. Sul fronte delle funzionalità smart, il sistema operativo VIDAA offre accesso a oltre 1.000 applicazioni, consentendo di usufruire facilmente dei principali servizi di streaming e intrattenimento.
La connettività è particolarmente completa grazie alla presenza di porte HDMI e USB, oltre al supporto Wi-Fi per l'accesso ai contenuti online. L'esperienza audio è arricchita dalla tecnologia Dolby Atmos.
Tra le funzioni aggiuntive figurano AirPlay 2 e Android Screen Sharing. Completano la dotazione altoparlanti integrati, modalità gioco, controlli parentali e timer di spegnimento.
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