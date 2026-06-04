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Horizon Zero Dawn Remastered per PS5 costa 31 € in meno: risparmia fino al 61%

Tra le offerte di Amazon troviamo Horizon Zero Dawn Remastered per PS5 al prezzo più basso di sempre. Si tratta dell'avventura di Guerrilla Games con una nuova veste grafica.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/06/2026
Horizon Zero Dawn Remastered per PS5
Horizon Zero Dawn Remastered
Horizon Zero Dawn Remastered
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Se sei alla ricerca di nuove avventure coinvolgenti, o non hai ancora recuperato il gioco, Horizon Zero Dawn Remastered per PS5 è su Amazon a soli 19,99 € rispetto al prezzo consigliato di 50,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 61%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una versione rivisitata dell'avventura di Aloy

Questo gioco introduce una nuova grafica e prestazioni migliorate per offrirti un'esperienza ancora più immersiva. I caricamenti sono estremamente veloci, mentre con gli effetti del feedback aptico del controller DualSense potrai percepire la tensione dell'arco e gli affondi della lancia con grande realismo.

Il film di Horizon Zero Dawn ha un periodo di uscita, con produzione in partenza Il film di Horizon Zero Dawn ha un periodo di uscita, con produzione in partenza

Il gioco è stato potenziato con le tecnologie del sequel Forbidden West, quindi risulta arricchito sia dal punto di vista visivo che della narrazione. Si tratta di un action RPG estremamente solido, piacevole e coinvolgente. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.

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