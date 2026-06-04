Horizon Zero Dawn Remastered per PS5 costa 31 € in meno: risparmia fino al 61%

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Una versione rivisitata dell'avventura di Aloy
Questo gioco introduce una nuova grafica e prestazioni migliorate per offrirti un'esperienza ancora più immersiva. I caricamenti sono estremamente veloci, mentre con gli effetti del feedback aptico del controller DualSense potrai percepire la tensione dell'arco e gli affondi della lancia con grande realismo.
Il gioco è stato potenziato con le tecnologie del sequel Forbidden West, quindi risulta arricchito sia dal punto di vista visivo che della narrazione. Si tratta di un action RPG estremamente solido, piacevole e coinvolgente. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.
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