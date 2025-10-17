Il film di Horizon Zero Dawn ha un periodo di uscita, con produzione in partenza

Il film di Horizon Zero Dawn era stato annunciato in precedenza: nel 2022 si parlava di una serie TV, ma in questo caso si parla proprio di un film, la cui produzione sarebbe in partenza nel 2026 con uscita prevista per il 2027 .

Come abbiamo visto, Sony ha accusato Tencent di plagio per Light of Motiram , considerato uno "spudorato clone di Horizon Zero Dawn", e da questo scontro legale arrivano, per vie traverse, anche informazioni sull' adattamento cinematografico del gioco in questione, che a quanto pare sta proseguendo il suo percorso.

A quanto pare, Sony sta per dare il via alle riprese del film di Horizon Zero Dawn , il cui periodo di uscita emerge dai documenti ufficiali della compagnia che sono stati preparati per la causa legale attualmente in corso con Tencent.

Produzione in partenza

Secondo un documento legale che sarebbe stato ottenuto dal sito The Game Post, il capo di PlayStation Productions, Asad Qizilbash, avrebbe svelato che il film di Horizon Zero Dawn ha già una sceneggiatura completa, e mancherebbe poco per entrare in produzione.

A dire il vero, sembra che Sony non abbia ancora trovato un regista per il film, e non è una mancanza da poco, ma tutto il resto sarebbe più o meno pronto per partire con l'avvio delle riprese che dovrebbe avvenire già nel 2026, anno previsto per l'inizio della produzione piena.

L'uscita sarebbe dunque prevista per il 2027, e un elemento centrale del film sarebbe ovviamente la protagonista, Aloy, considerata una "icona chiave del film atteso" e che sarà ancora più in vista con l'avvicinarsi della pellicola nei cinema.

"Stiamo sviluppando un film basato su Horizon in collaborazione con la Columbia Pictures", ha dichiarato Qizilbash. "Abbiamo già una sceneggiatura funzionante e stiamo cercando attivamente un regista, con l'obiettivo di girare il film nel 2026 e distribuirlo nel 2027. Il film live-action segue le recenti collaborazioni tra Columbia Pictures e PlayStation Productions per il film Uncharted del 2022 e il film Gran Turismo del 2023".