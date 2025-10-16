Sony e Tencent stavano discutendo di collaborare per The Last of Us, ma l'incontro è andato storto

Nel mezzo delle informazioni condivise nella causa legale, però, scopriamo che in precedenza tra Tencent e Sony vi fu un incontro per parlare di un potenziale gioco di The Last of Us .

Le parole di Sony sulla collaborazione per The Last of Us

Olivier Courtemanche, Head of Mobile presso PlayStation Studios, ha infatti dichiarato di aver viaggiato nel luglio 2024 a Shenzhen, Cina, per esplorare una possibile partnership con Tencent e i suoi studi di sviluppo, in particolar modo Aurora Studios che si occupa di Light of Motiram.

Secondo Courtemanche, la proposta di Tencent per un gioco a tema Horizon venne rifiutata nell'aprile 2024. Poi, nel luglio 2024 a un nuovo incontro Sony era pronta a discutere di un possibile gioco di The Last of Us, ma la presentazione prese una piega strana.

"Per quanto riguarda Aurora Studios, siamo andati alla riunione con l'impressione che volessero una potenziale collaborazione per The Last of Us", ha detto Courtemanche. Durante la presentazione di Aurora, è apparsa una diapositiva che mostrava "immagini simili a una potenziale collaborazione con Horizon dal concept 'Project Z' discusso nel marzo 2024".

"Ricordo che la diapositiva mostrava un personaggio femminile con un costume simile al mix di abiti tribali e armature metalliche di Horizon e un ibrido tra robot e animale simile a un animale robotico di Horizon. Ora che ho esaminato il materiale promozionale pubblicato per Light of Motiram, credo che queste immagini contenessero elementi del gioco Light of Motiram. La diapositiva mi ha confuso, dato che avevamo rifiutato una potenziale collaborazione con Horizon e pensavo che fossimo lì per discutere di The Last of Us, tra le varie opportunità."

Alla fine, chiaramente, nulla di legato a The Last of Us è stato presentato o comunque nulla è stato realizzato, ma dimostra come Sony fosse aperta a una possibile collaborazione per l'IP di Naughty Dog. Vi segnaliamo infine che Astro Bot potrebbe ricevere dei nuovi livelli gratis a tema The Last of Us per festeggiare Halloween.