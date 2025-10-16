Gli appuntamenti del Lucca Comics 2025 da non perdere del Padiglione Carducci: giochi da tavolo, di ruolo e non solo

Il Padiglione Carducci è il centro nevralgico del Lucca Comics & Games 2025 agli appassionati di giochi da tavolo, di ruolo, di carte e non solo.

Anche quest'anno l'area Games di Lucca Comics & Games si conferma uno dei fulcri della manifestazione, con il Padiglione Carducci che rappresenta un vero e proprio epicentro delle attività per tutti i principali editori di giochi da tavolo, di ruolo e di carte collezionabili, per un'offerta rivolta sia agli hardcore sia ai casual gamer.

Tanti artisti del fantasy di fama internazionale Lucca Comics & Games ospiterà anche quest'anno un'eccezionale selezione di artisti fantasy di fama internazionale. Tra i nomi confermati figurano Seb McKinnon, noto per oltre 100 illustrazioni di Magic: The Gathering, Marta Nael, Justine Jones e Domenico Cava. Una delle illustrazioni fantasy di Seb McKinnon Greg Staples tornerà al festival insieme ad Alex Briclot e Magali Villeneuve, mentre Tyler Jacobson e Jesper Ejsing rappresenteranno il mondo di Dungeons & Dragons e Magic. Saranno presenti anche Echo Chernik, celebre per il suo stile ispirato all'Art Nouveau, Nigel Sade con la sua arte concettuale, e Ciruelo, maestro nella raffigurazione dei draghi. Tra gli italiani, Dany Orizio e Alberto Dal Lago porteranno le loro visioni fantasy, e Karl Kopinski completerà il gruppo con il suo stile pittorico che fonde tradizione classica e immaginario moderno.

Matthew Mercer e Marisha Ray arrivano per la prima volta in Italia con Acheron Games Matthew Mercer e Marisha Ray, due volti storici del cast di Critical Role, saranno per la prima volta in Italia in occasione di Lucca Comics & Games 2025, ospiti di Acheron Games. Critical Role, nato nel 2012 come gruppo di amici appassionati di Dungeons & Dragons, è oggi un fenomeno globale che ha influenzato profondamente il mondo del gioco di ruolo online e su Twitch. Matthew Mercer Per celebrare il lancio dell'edizione italiana di Daggerheart, Acheron ha lanciato un concorso che permetterà a cinquanta fan di ottenere un autografo sui propri manuali, a patto di effettuare il preorder tramite lo store online. Inoltre, Mercer e Ray parteciperanno a diverse attività con il pubblico: venerdì 31 ottobre è prevista una sessione multitavolo al Lucca Games Cafè, mentre sabato 1° novembre si terrà un incontro dedicato a Critical Role, al suo decennale e a Daggerheart, seguito da un firmacopie presso il Padiglione Carducci. Tra le altre attività di Acheron Games a Lucca Comics & Games, non poteva mancare Brancalonia, primo GDR della casa editrice. Il 2 ottobre partirà Le Gastrocomiche, nuova campagna del gruppo di giocatori di ruolo online InnTale che prenderà vita in questa ambientazione, con la partecipazione di Simone Rosini, Luca Occhi, Pratt, Ckibe e Andross, alle prese con un'avventura ispirata ai capolavori di Italo Calvino.