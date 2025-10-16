Gli appuntamenti del Lucca Comics 2025 da non perdere del Padiglione Carducci: giochi da tavolo, di ruolo e non solo

Anche quest'anno l'area Games di Lucca Comics & Games si conferma uno dei fulcri della manifestazione, con il Padiglione Carducci che rappresenta un vero e proprio epicentro delle attività per tutti i principali editori di giochi da tavolo, di ruolo e di carte collezionabili, per un'offerta rivolta sia agli hardcore sia ai casual gamer.
Tanti artisti del fantasy di fama internazionale
Lucca Comics & Games ospiterà anche quest'anno un'eccezionale selezione di artisti fantasy di fama internazionale. Tra i nomi confermati figurano Seb McKinnon, noto per oltre 100 illustrazioni di Magic: The Gathering, Marta Nael, Justine Jones e Domenico Cava.
Greg Staples tornerà al festival insieme ad Alex Briclot e Magali Villeneuve, mentre Tyler Jacobson e Jesper Ejsing rappresenteranno il mondo di Dungeons & Dragons e Magic. Saranno presenti anche Echo Chernik, celebre per il suo stile ispirato all'Art Nouveau, Nigel Sade con la sua arte concettuale, e Ciruelo, maestro nella raffigurazione dei draghi. Tra gli italiani, Dany Orizio e Alberto Dal Lago porteranno le loro visioni fantasy, e Karl Kopinski completerà il gruppo con il suo stile pittorico che fonde tradizione classica e immaginario moderno.
Matthew Mercer e Marisha Ray arrivano per la prima volta in Italia con Acheron Games
Matthew Mercer e Marisha Ray, due volti storici del cast di Critical Role, saranno per la prima volta in Italia in occasione di Lucca Comics & Games 2025, ospiti di Acheron Games. Critical Role, nato nel 2012 come gruppo di amici appassionati di Dungeons & Dragons, è oggi un fenomeno globale che ha influenzato profondamente il mondo del gioco di ruolo online e su Twitch.
Per celebrare il lancio dell'edizione italiana di Daggerheart, Acheron ha lanciato un concorso che permetterà a cinquanta fan di ottenere un autografo sui propri manuali, a patto di effettuare il preorder tramite lo store online. Inoltre, Mercer e Ray parteciperanno a diverse attività con il pubblico: venerdì 31 ottobre è prevista una sessione multitavolo al Lucca Games Cafè, mentre sabato 1° novembre si terrà un incontro dedicato a Critical Role, al suo decennale e a Daggerheart, seguito da un firmacopie presso il Padiglione Carducci.
Tra le altre attività di Acheron Games a Lucca Comics & Games, non poteva mancare Brancalonia, primo GDR della casa editrice. Il 2 ottobre partirà Le Gastrocomiche, nuova campagna del gruppo di giocatori di ruolo online InnTale che prenderà vita in questa ambientazione, con la partecipazione di Simone Rosini, Luca Occhi, Pratt, Ckibe e Andross, alle prese con un'avventura ispirata ai capolavori di Italo Calvino.
Riftbound, i nuovi mazzi di Yu-Gi-Oh! e un'esperienza firmata LEGO
A Lucca Comics & Games 2025 debutta Riftbound, il nuovo gioco di carte collezionabili ambientato nell'universo di League of Legends, presentato da Riot Games. I visitatori potranno provarlo in anteprima presso il Padiglione Carducci e ricevere una carta promozionale esclusiva, in vista del lancio ufficiale previsto per il 31 ottobre.
Yas!Games torna con una selezione di party game irriverenti e ad alto tasso di comicità, tra cui Hole In, Hitster - Film & Serie TV, Joking Hazard, What Do You Meme? in versione GIF Edition e Hangover. Oltre ai giochi, saranno disponibili gadget da collezione e la seconda stagione del video podcast Party Gamers.
Yu-Gi-Oh! presenta i nuovi mazzi Chronicles, ispirati alla web serie The Chronicles, con il deck The Fallen & The Virtuous in formato Structure Deck, pronto per essere giocato subito. Lo stand dedicato offrirà attività e contenuti esclusivi per i fan.
Infine, LEGO Italia propone LEGO ADVENTURE, un'esperienza immersiva con il primo diorama dedicato alla città di Lucca, realizzato da Riccardo Zangelmi insieme ai fan. Il percorso include universi come One Piece, Star Wars, Marvel e Minecraft, con gadget esclusivi e contributi artistici di Giovanni Timpano.