Google Pixel 9a è al suo minimo storico su Amazon: il prezzo è molto competitivo, da best buy

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che coinvolge il Google Pixel 9a: lo smartphone Android viene messo in offerta con uno sconto attivo del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 379€, suo minimo storico! Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso. Il Google Pixel 9a è dotato di un display da 6,3 pollici con risoluzione 2424 x 1080 pixel, offre immagini nitide e colori vivaci, ideali per la fruizione di contenuti multimediali e per il gaming.
Google Pixel 9a in offerta: ulteriori dettagli tecnici
Sul fronte fotografico, il Pixel 9a eccelle con una fotocamera principale da 48 megapixel, capace di catturare scatti di altissima qualità con una risoluzione fino a 8165 x 6124 pixel. Inoltre, la possibilità di registrare video in 4K (3840 x 2160 pixel) lo rende un dispositivo ideale anche per i creatori di contenuti.
Nonostante le sue prestazioni di alto livello, il Pixel 9a mantiene un design sottile e bilanciato, con uno spessore di soli 8,9 mm e un peso di 185 grammi, offrendo un'ottima maneggevolezza. La batteria da 5100 mAh assicura un'autonomia prolungata. Sotto la scocca è presente il SoC proprietario dell'azienda di Mountain View: il Tensor G4. Questo device garantisce un ottimo equilibrio fra prestazioni, praticità e design.