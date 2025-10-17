Google Pixel 9a è al suo minimo storico su Amazon: il prezzo è molto competitivo, da best buy

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che coinvolge il Google Pixel 9a: lo smartphone Android viene messo in offerta con uno sconto attivo del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 379€, suo minimo storico! Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso. Il Google Pixel 9a è dotato di un display da 6,3 pollici con risoluzione 2424 x 1080 pixel, offre immagini nitide e colori vivaci, ideali per la fruizione di contenuti multimediali e per il gaming.