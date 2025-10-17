Battlefield 6 modifica alcuni aspetti della progressione, tra conquista di XP, farming e altro

Come si conviene a un gioco prevalentemente multiplayer online, Battlefield 6 sta attraversando già diversi cambiamenti in questi primi giorni di presenza sul mercato, proprio perché l'impatto con un pubblico ampio consente di vederne meglio l'andamento e operare modifiche: per questo motivo, DICE e EA hanno deciso di effettuare dei cambiamenti alla progressione, riguardanti la raccolta di XP, il farming di questo e altri elementi.

Con un messaggio pubblicato nelle ore scorse, DICE ha reso noto di aver avviato una serie di modifiche da applicare su Battlefield 6 a breve e riguardanti soprattutto la progressione nel gioco, tra raccolta e gestione dell'XP, oltre ad altri elementi legati alla community.

"Abbiamo ascoltato i vostri commenti sul ritmo di progressione, in particolare sul tempo necessario per sbloccare hardware come gadget e accessori per le armi", ha dichiarato Battlefield Studios.