Demon's Souls per PS5 riceve una modalità a basso consumo energetico a 30 fps e risoluzione più bassa

Il remake per PS5 di Demon's Souls ha da poco ricevuto una patch che ha aggiunto la modalità risparmio energetico, che abbassa le prestazioni per ridurre i consumi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/10/2025
Un demone di Demon's Souls
Demon's Souls
Demon's Souls
Il remake di Demon's Souls per PS5 ha ricevuto un aggiornamento che introduce la modalità Power Save, pensata per ridurre il consumo energetico abbassando il framerate e, apparentemente, anche la risoluzione.

L'aggiornamento, identificato come versione 1.007, aggiunge questa nuova opzione grafica, selezionabile come terza modalità accanto ai preset Qualità e Performance già disponibili.

Presto anche altri giochi potrebbero ricevere questa modalità

Le note ufficiali non specificano i target precisi di risoluzione e prestazioni, ma secondo alcune testimonianze raccolte su ResetEra, il framerate risulta bloccato a 30 fps e la risoluzione nativa appare effettivamente più bassa, come suggerisce l'esempio riportato qui sotto.

Demon's Souls con la modalità risparmio energetico attiva
Demon's Souls con la modalità risparmio energetico attiva
Questa nuova modalità rientra nella funzionalità di risparmio energetico per i giochi PS5 introdotta con l'aggiornamento di sistema pubblicato a settembre. È accessibile tramite: Impostazioni > Sistema > Risparmio energetico > Risparmio energetico per i giochi. Da qui è possibile attivare la funzione per tutti i titoli compatibili o solo per alcuni.

È plausibile che, oltre a Demon's Souls, anche altri giochi sviluppati dai PlayStation Studios riceveranno il supporto a questa modalità tramite futuri aggiornamenti.

