Annunciati i bundle di PS5 e PS5 Pro con EA Sports FC 26

Il profilo X ufficiale di PlayStation Europe ha annunciato l'arrivo nei nostri lidi di tre nuovi bundle per PS5 Slim Standard, PS5 Slim Digital e PS5 Pro con inclusa una copia di EA Sports FC 26 in versione digitale.

Tutti e tre i bundle saranno disponibili in Europa a partire dal 22 ottobre. Nell'annuncio viene menzionato che saranno acquistabili tramite lo store online ufficiale Direct PlayStation e non è chiaro se saranno disponibili anche presso altri rivenditori.