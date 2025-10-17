Annunciati i bundle di PS5 e PS5 Pro con EA Sports FC 26

Il profilo X ufficiale di PlayStation Europe ha annunciato l'arrivo nei nostri lidi di tre nuovi bundle per PS5 Slim Standard, PS5 Slim Digital e PS5 Pro con inclusa una copia di EA Sports FC 26 in versione digitale.
Tutti e tre i bundle saranno disponibili in Europa a partire dal 22 ottobre. Nell'annuncio viene menzionato che saranno acquistabili tramite lo store online ufficiale Direct PlayStation e non è chiaro se saranno disponibili anche presso altri rivenditori.
L'ultimo capitolo della storica serie calcistica di Electronic Arts
Allo stesso modo al momento non è stato ancora indicato il prezzo di vendita, dunque rimaniamo in attesa di maggiori informazioni. Un dettaglio, invece, già confermato che è il bundle di PS5 Digital include la console con chassis CFI-2116, ovvero con SSD meno capiente da 825 GB.
Come forse già saprete, EA Sports FC 26 è il nuovo capitolo della serie calcistica di Electronic Arts arrivato nei negozi lo scorso 26 settembre. Il titolo raffina ulteriormente la sua formula, grazie a un gameplay rinnovato sulla base dei feedback della community e alcune novità, come la suddivisione del gameplay tra single e multiplayer. Forte di una grandissima mole di contenuti che lo rendono lo sportivo più completo sul mercato, ci sono alcune sbavature e l'assenza di alcune licenze di squadre italiane che fanno storcere il naso. Se volete saperne di più, trovate tutti i dettagli nella nostra recensione di EA Sports FC 26.