Samsung, ora ci siamo davvero: il primo smartphone trifold sarà mostrato a breve

Ci siamo: Samsung si prepara finalmente a svelare il suo primo smartphone pieghevole a tre pannelli durante il summit APEC , confermando le indiscrezioni che da tempo parlavano di un debutto imminente. Il dispositivo, dotato di due cerniere, potrà espandersi fino a diventare un tablet compatto, offrendo così un formato ibrido tra telefono e dispositivo multimediale. Tuttavia, il prototipo sarà mostrato soltanto sotto vetro, senza possibilità di interazione diretta.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il nuovo dispositivo sarà esposto a fine mese in occasione del summit APEC in Corea del Sud. Il modello "tripieghevole" utilizzerà due cerniere che consentiranno di aprire il dispositivo in tre sezioni, creando un ampio schermo interno pensato per la produttività e la fruizione di contenuti multimediali. L'idea è offrire una superficie più grande di quella degli attuali Galaxy Z Fold, mantenendo però dimensioni compatte quando chiuso.

Huawei Mate XT, intanto, è in circolazione già da un po'

Il design sarà il principale punto di interesse, ma anche la complessità è maggiore. Realizzare un dispositivo con due pieghe significa affrontare nuove sfide in termini di robustezza, dissipazione del calore e durata dei componenti. Per questo motivo Samsung avrebbe scelto di mostrare il prototipo in un contesto controllato, senza prove pubbliche, per evitare che eventuali limiti strutturali emergano prima del tempo.

Le specifiche tecniche trapelate parlano di un display interno da circa 10 pollici e di uno schermo esterno da 6,5 pollici. Il dispositivo dovrebbe integrare un processore Snapdragon 8 Elite, fino a 16 GB di RAM e opzioni di archiviazione a partire da 256 GB. Sul fronte fotografico, si prevede un modulo principale da 200 megapixel, accompagnato da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 5x.

Non ci sono ancora conferme sulla data di uscita, ma alcune fonti suggeriscono che il dispositivo possa debuttare commercialmente entro la fine del 2025, inizialmente solo in Corea del Sud e in Cina. Una produzione limitata servirebbe a testare la reazione del mercato prima di un'eventuale uscita globale nel 2026. Il tutto mentre Samsung pare aver cancellato S26 Edge per un motivo molto concreto, causando alcuni ritardi su tutta la filiera.