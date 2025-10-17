L’audio nativo di Gemini Live arriva su più dispositivi: risposte più fluide e personalizzabili

Diversi dispositivi si preparano ad accogliere l'audio nativo di Gemini Live, già approdato su Pixel 10. Questa funzione è pensata per offrire all'utente conversazioni più naturali e fluide, nonché più coerenti con il suo stato d'animo. Inoltre, Google sta distribuendo a un maggior numero di persone anche la guida visiva, in grado di mostrare oggetti nel mondo reale. Vediamo meglio nei dettagli come funzionano queste novità.
Come funziona l’audio nativo con Gemini Live
Si tratta della funzione presente nell'API Flash Live di Gemini 2.5. Come vi abbiamo anticipato, questo aggiornamento è pensato per offrire conversazioni più fluide e soprattutto umane. Il sistema è infatti in grado di comprendere l'intonazione e il tono di voce di una persona, adattando quindi la risposta al suo stato d'animo. Se ad esempio la voce dell'utente sembra stressata o spaventata, Gemini risponderà con un tono più pacato e rassicurante. Inoltre, è possibile personalizzare la cadenza delle risposte, ma anche optare per accenti diversi o regolare la velocità della voce.
Cos’è la guida visiva
Molto utile anche la guida visiva contestuale. Se ad esempio volete cercare un oggetto specifico, Gemini sarà in grado di trovarlo per voi. Dal punto di vista visivo noterete una sorta di messa a fuoco animata che vi permetterà di individuare velocemente l'oggetto indicato dall'assistente. Anche questa funzione è approdata inizialmente su alcuni top di gamma ed è stata ampliata su più dispositivi Android, anche per gli account gratuiti. Di seguito vi mostriamo un piccolo esempio per farvi capire come funziona.
Piccoli cambiamenti riguardano anche il menu a schermo intero dell'account Google, ora presente nell'app Gemini. Anche in questo caso basterà scorrere verso il basso per accedere alle varie impostazioni. Insomma, queste due funzioni dovrebbero rendere l'esperienza utente ancora più fruibile. Fateci sapere se le avete provate e, soprattutto, che ne pensate. Nel frattempo, vi ricordiamo che Google potrebbe presentare Gemini 3.0 tra poco meno di una settimana, secondo alcune indiscrezioni.