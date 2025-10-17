L’audio nativo di Gemini Live arriva su più dispositivi: risposte più fluide e personalizzabili

Diversi dispositivi si preparano ad accogliere l'audio nativo di Gemini Live , già approdato su Pixel 10. Questa funzione è pensata per offrire all'utente conversazioni più naturali e fluide, nonché più coerenti con il suo stato d'animo. Inoltre, Google sta distribuendo a un maggior numero di persone anche la guida visiva, in grado di mostrare oggetti nel mondo reale. Vediamo meglio nei dettagli come funzionano queste novità.

Come funziona l’audio nativo con Gemini Live

Si tratta della funzione presente nell'API Flash Live di Gemini 2.5. Come vi abbiamo anticipato, questo aggiornamento è pensato per offrire conversazioni più fluide e soprattutto umane. Il sistema è infatti in grado di comprendere l'intonazione e il tono di voce di una persona, adattando quindi la risposta al suo stato d'animo. Se ad esempio la voce dell'utente sembra stressata o spaventata, Gemini risponderà con un tono più pacato e rassicurante. Inoltre, è possibile personalizzare la cadenza delle risposte, ma anche optare per accenti diversi o regolare la velocità della voce.