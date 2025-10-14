1

La nuova versione di Google Gemini potrebbe arrivare molto presto

Secondo alcune indiscrezioni, Google presenterà Gemini 3.0 tra poco più di una settimana, anche se l'azienda non ha ancora rivelato dettagli concreti al riguardo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/10/2025
Dopo il debutto di Gemini 2.5 avvenuto all'inizio di quest'anno, pare che Google sia pronto a presentare Gemini 3.0. Il suo arrivo sarebbe previsto per la prossima settimana, quindi tra pochissimi giorni. Si tratta però di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite ufficiali, dato che la fonte di queste indiscrezioni non è affidabile al 100%. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito.

Gemini 3.0 in arrivo?

Google non ha svelato dettagli in merito, ma sappiamo che sta lavorando allo sviluppo di Gemini 3.0, la nuova versione della sua IA. Non sappiamo quando sarà disponibile ufficialmente, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere annunciata il 22 ottobre. Un utente ha condiviso su X un'immagine che mostra una tabella con un elenco dedicato alle tappe fondamentali dell'azienda, con date annesse.

Nella parte inferiore dell'immagine si legge "Allineamento con il lancio di Gemini 3.0", preceduto dalla voce "Annuncio". Ovviamente non sappiamo quanto sia affidabile questa fonte, quindi è sempre bene prendere queste informazioni con la dovuta cautela. In ogni caso manca davvero pochissimo, quindi sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Un’IA sempre più integrata

Al momento non sappiamo quali novità potremo aspettarci. Tuttavia, Gemini è sempre più presente sui vari dispositivi. Basti pensare all'integrazione con Google Maps, in grado di rendere la navigazione ancora più fruibile e intuitiva, oppure a Gemini for Home, un ecosistema intelligente per la casa, con funzioni inedite, fotocamere e assistente vocale.

Tra l'altro, l'IA di Google sta approdando anche su determinati modelli Google TV, mentre i nuovi visori dovrebbero integrare Gemini, come il Samsung XR. Nel frattempo, un ricercatore avrebbe scoperto una falla di sicurezza che consente agli hacker di sfruttare attacchi ASCII smuggling tramite prompt nascosti. Pare che Gemini, insieme a Grok e DeepSeek, sia vulnerabile a questo tipo di minaccia.

