Quando partirà la produzione di PS6? A quanto pare c'è un periodo già fissato

Quando partirà la produzione di PS6? Secondo quanto riferito dal leaker Moore Law is Dead, che sostiene di aver visionato dei documenti ufficiali, Sony ha già fissato il periodo che consentirà alla nuova console di fare il proprio debutto nei negozi entro la fine del 2027.

In base alle informazioni riportate da questa fonte, che in passato ha correttamente anticipato diversi dettagli relativi all'hardware di PlayStation, fra cui le specifiche di PS5 Pro, la produzione di PlayStation 6 partirà a metà o all'inizio del 2027.

"Ho letteralmente dei documenti che mostrano che inizieranno a produrre le console a metà o addirittura all'inizio del 2027", ha detto il leaker. "È esattamente in quel periodo che verrà prodotta PS6. Stavano pianificando tutto questo già da due anni."

Le rivelazioni di Moore Law is Dead sono perfettamente compatibili con quelle di un leaker ritenuto ancora più credibile, Kepler, che ha parlato di un'uscita della nuova console Sony nel corso del 2027, sebbene alcuni precedenti rumor parlassero del 2028.