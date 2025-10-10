1

PS6 avrebbe un periodo di uscita già fissato in maniera piuttosto stabile, secondo un noto leaker

Secondo un noto leaker, Sony avrebbe già un piano preciso per PS6 con un periodo di uscita già fissato in maniera piuttosto stabile e non molto lontano: vediamo quando sarebbe previsto.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/10/2025
PS5 Pro

Secondo il noto leaker Kepler, considerato una persona con conoscenze credibili nell'ambito hardware e in particolare per quanto riguarda AMD, PS6 avrebbe un periodo di uscita già fissato e anche in maniera piuttosto stabile, salvo sconvolgimenti.

Il personaggio in questione ha commentato sul forum NeoGAF il recente video di Sony e AMD che ha spiegato diverse nuove tecnologie che contraddistinguono "il futuro di PlayStation", sottintendendo ovviamente la nuova generazione di console in arrivo, riferendo che PS6 uscirà nel 2027, in maniera abbastanza consolidata.

Si tratta in effetti del periodo che ricorre più spesso nelle voci di corridoio sull'uscita delle console next gen, sia per quanto riguarda PS6 che le nuove Xbox, nonostante per quest'ultime alcuni parlassero anche della possibilità di anticipare i tempi al 2026.

Si prospetta un nuovo lancio quasi simultaneo tra PS6 e nuova Xbox?

Per quanto riguarda PS6, considerando l'andamento attuale del mercato e i vari problemi emersi in ambito macro-economico, si potrebbe pensare anche a un lancio nel 2028 senza grandi problemi per la compagnia nipponica, ma sembra che l'intenzione sia di non arrivare così tardi.

Kepler ha riferito che l'uscita di PS6 nel 2026 "è sul tavolo", facendo capire che si tratta di una discussione in atto per impegnarsi su tale periodo, ma poi ha corretto l'affermazione aggiungendo maggiore consistenza per questa ipotesi.

Le specifiche tecniche di PS6 sarebbero impressionanti, per i rumor più recenti Le specifiche tecniche di PS6 sarebbero impressionanti, per i rumor più recenti

"Non è solo sul tavolo, è proprio il piano previsto, a meno che non emerga qualche ritardo inatteso", ha spiegato il leaker, sostenendo dunque che il programma di Sony prevederebbe il lancio della console di prossima generazione fra due anni.

#Sony
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PS6 avrebbe un periodo di uscita già fissato in maniera piuttosto stabile, secondo un noto leaker