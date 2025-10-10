PS6 avrebbe un periodo di uscita già fissato in maniera piuttosto stabile, secondo un noto leaker

Il personaggio in questione ha commentato sul forum NeoGAF il recente video di Sony e AMD che ha spiegato diverse nuove tecnologie che contraddistinguono "il futuro di PlayStation", sottintendendo ovviamente la nuova generazione di console in arrivo, riferendo che PS6 uscirà nel 2027 , in maniera abbastanza consolidata.

Secondo il noto leaker Kepler , considerato una persona con conoscenze credibili nell'ambito hardware e in particolare per quanto riguarda AMD, PS6 avrebbe un periodo di uscita già fissato e anche in maniera piuttosto stabile , salvo sconvolgimenti.

Si prospetta un nuovo lancio quasi simultaneo tra PS6 e nuova Xbox?

Per quanto riguarda PS6, considerando l'andamento attuale del mercato e i vari problemi emersi in ambito macro-economico, si potrebbe pensare anche a un lancio nel 2028 senza grandi problemi per la compagnia nipponica, ma sembra che l'intenzione sia di non arrivare così tardi.

Kepler ha riferito che l'uscita di PS6 nel 2026 "è sul tavolo", facendo capire che si tratta di una discussione in atto per impegnarsi su tale periodo, ma poi ha corretto l'affermazione aggiungendo maggiore consistenza per questa ipotesi.

"Non è solo sul tavolo, è proprio il piano previsto, a meno che non emerga qualche ritardo inatteso", ha spiegato il leaker, sostenendo dunque che il programma di Sony prevederebbe il lancio della console di prossima generazione fra due anni.