Il Controller Luna è al prezzo più basso di sempre su Amazon: vi basta Prime per giocare in cloud

Come funziona il controller Luna
Il controller Luna è pensato per giocare al meglio al servizio cloud di Amazon, al quale potete accedere semplicemente essendo abbonati a Prime. Funziona su PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android, Smart TV Samsung e LG (solo dispositivi compatibili). Avete quindi modo di giocatore da tanti dispositivi diversi in ogni momento.
Il controller si collega direttamente ai server di gioco di Amazon tramite il Cloud Direct così da garantire una bassa latenza, fondamentale nel gioco in cloud dove i ritardi di input potrebbero accumularsi con controller tradizionali. Il controller si collega ai dispositivi tramite Bluetooth oppure, per Windows, Mac e Android, con cavo USB.