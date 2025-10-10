0

Il Controller Luna è al prezzo più basso di sempre su Amazon: vi basta Prime per giocare in cloud

Se volete provare il cloud gaming di Amazon vi servono due cose: un abbonamento Prime e un bel controller Luna, che si trova ora in sconto al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/10/2025
Controller Luna e lo sconto di amazon del 43%

Come ogni giorno Amazon Italia mette a disposizione svariati prodotti interessanti e ora è il momento di Controller Luna. L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 43%, se calcolato in rapporto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è 69.99€ e il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma.

Come funziona il controller Luna

Il controller Luna è pensato per giocare al meglio al servizio cloud di Amazon, al quale potete accedere semplicemente essendo abbonati a Prime. Funziona su PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android, Smart TV Samsung e LG (solo dispositivi compatibili). Avete quindi modo di giocatore da tanti dispositivi diversi in ogni momento.

Le caratteristiche del controller Luna
Il controller si collega direttamente ai server di gioco di Amazon tramite il Cloud Direct così da garantire una bassa latenza, fondamentale nel gioco in cloud dove i ritardi di input potrebbero accumularsi con controller tradizionali. Il controller si collega ai dispositivi tramite Bluetooth oppure, per Windows, Mac e Android, con cavo USB.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
