Le carte di ricarica del PlayStation Store su Instant Gaming sono in sconto in tempo per i saldi di Sony

È un periodi denso di pubblicazioni nel mondo videoludico e i giocatori stanno facendo i conti di cosa comprare e a quanto. Per chi vuole comprare nuovi titoli, magari sfruttando gli sconti da poco iniziati, su PS Store, può farlo con un po' di risparmio aggiuntivo acquistando le carte di ricarica del PlayStation Store su Instant Gaming. Ad esempio, potete ottenere 60€ pagando invece 56,99€. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo da noi indicato è già quello definitivo, visto che non si deve applicare l'IVA sulle ricariche. Al momento della scrittura potete trovare le carte da 50€, 60€ e 100€ su Instant Gaming.