Le carte di ricarica del PlayStation Store su Instant Gaming sono in sconto in tempo per i saldi di Sony

Se volete fare degli acquisti su PS Store, il nostro consiglio è di risparmiare qualcosa in più comprando le tessere di ricarica del negozio di Sony in sconto tramite Instant Gaming.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/10/2025
Il logo di PS Store

È un periodi denso di pubblicazioni nel mondo videoludico e i giocatori stanno facendo i conti di cosa comprare e a quanto. Per chi vuole comprare nuovi titoli, magari sfruttando gli sconti da poco iniziati, su PS Store, può farlo con un po' di risparmio aggiuntivo acquistando le carte di ricarica del PlayStation Store su Instant Gaming. Ad esempio, potete ottenere 60€ pagando invece 56,99€. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo da noi indicato è già quello definitivo, visto che non si deve applicare l'IVA sulle ricariche. Al momento della scrittura potete trovare le carte da 50€, 60€ e 100€ su Instant Gaming.

Come funzionano le tessere di ricarica del PS Store

Il primo passo è andare su Instant Gaming nella pagina indicata sopra. Poi dovete acquistare una o più Gift Card a seconda delle vostre necessità. Completato il processo di pagamento, dovete aspettare giusto qualche attimo per ricevere una immagine per ogni tessera che mostra un codice alfanumerico.

Un esempio di tessere di ricarica del PS Store su Instant Gaming
Un esempio di tessere di ricarica del PS Store su Instant Gaming

Tale codice va inserito nel vostro account PlayStationt Store, dall'app mobile (PS App), oppure tramite browser dalle pagine del PS Store o anche direttamente con la console. In tutti i casi, dovete andare nelle impostazioni del vostro account e selezionare "Riscatta codice" e inserire la sequenza alfanumerica ricevuta. Dopo pochi clic avrete i vostri soldi sul portafogli PlayStation e potrete subito acquistare un videogioco, un abbonamento, DLC o valute in-game per i vostri titoli preferiti.

