SSD Kingston da 1TB in offerta su AliExpress: sfrutta il codice promo e risparmia

Se sei alla ricerca di un nuovo SSD che sia veloce e con un ampio storage sei nel posto giusto al momento giusto. Su AliExpress, in occasione della nuova tornata di sconti, è disponibile un codice promo (ITBS04) dal valore di 4€ che andrà a farti risparmiare sull'acquisto dell'SSD Kingston da 1TB per un costo totale e finale di 38,67€. Approfitta dell'offerta e acquista l'SSD tramite questo link.
Quest'unità SSD NV3 offre prestazioni di altissimo livello con una velocità in lettura fino a 6.000 MB/s e in scrittura fino a 5.000 MB/s. Queste prestazioni consentono di migliorare in modo significativo i tempi di caricamento, l'avvio del sistema operativo e la reattività complessiva del PC
Ulteriori dettagli
L'SSD NV3 si integra facilmente in laptop sottili, mini PC e sistemi con spazio interno limitato, offrendo una soluzione compatta ma potente. Nonostante le dimensioni ridotte, garantiscono un'ampia capacità di archiviazione, in questo caso parliamo del taglio da 1TB, ideale per conservare file, video, documenti e giochi.
In particolare, il modello NV3 2230 è perfetto anche per sistemi di gaming portatili compatibili, permettendo di espandere lo storage e di accedere ai giochi più rapidamente. Con la combinazione di prestazioni elevate, design compatto e grande capacità, la serie NV3 rappresenta la soluzione ideale per chi desidera massimizzare le prestazioni del proprio dispositivo.