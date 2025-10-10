0

Gemini in Maps: un primo sguardo all’assistente IA che rende la navigazione più dinamica e intelligente

L'integrazione di Gemini in Google Maps punta a offrire un'esperienza ancora più personalizzata e fruibile, con nuovi comandi e funzionalità.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/10/2025
Google Maps

Google si sta preparando a sostituire il suo Assistente integrando Gemini nel suo ecosistema. L'obiettivo è quello di offrire agli utenti esperienze sempre più funzionali, intelligenti e immediate in base alle diverse circostanze. È il caso di Google Maps, come ha potuto testare Android Authority attraverso la versione beta 25.41.03.815390258 dell'applicazione. La testata è infatti riuscita ad abilitare l'integrazione con Gemini e a scoprirne le principali novità. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Come cambia la navigazione

A spiccare maggiormente è la rimozione dell'Assistente Google, sostituito da Gemini. Secondo quanto riportato dalla testata, l'icona per richiamare Gemini è ancora il microfono con i classici colori di Google. Tuttavia, una volta toccata, si trasforma nell'icona di Gemini. La sostituzione dell'assistente rende l'esperienza di navigazione ancora più fruibile: è infatti possibile chiedere a Gemini di modificare automaticamente un percorso senza dover effettuare ricerche manuali, ad esempio se volete evitare autostrade, pedaggi o determinate zone.

Immagine
Immagine
Immagine

Inoltre, potete sfruttare l'IA per fare domande non necessariamente coerenti con Maps, che si tratti di informazioni sul meteo o altri argomenti. Dagli screenshot di Android Authority possiamo notare anche le diverse impostazioni, ma in questo caso verrete reindirizzati direttamente all'app Gemini. Per ora non sappiamo quando sarà effettivamente disponibile, ma ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

L’integrazione con Gemini

Gemini è sempre più presente sui vari dispositivi. Google ha infatti presentato Gemini for Home, un ecosistema intelligente per la casa, con nuove funzioni per app, fotocamere e assistente vocale.

Gemini for Home: quando arriva in Italia? Tutti i dettagli sulle funzioni IA Google per la smart home Gemini for Home: quando arriva in Italia? Tutti i dettagli sulle funzioni IA Google per la smart home

Gemini Live debutta nei giochi disponibili sul Play Store, con l'obiettivo di fornire supporto in tempo reale. L'IA approda anche su Google TV, sebbene al momento sia disponibile solo su alcuni modelli specifici, mentre i nuovi visori come il Samsung XR dovrebbero integrare Gemini e nuove funzionalità per un'esperienza ancora più fruibile.


