Gemini in Maps: un primo sguardo all’assistente IA che rende la navigazione più dinamica e intelligente

Google si sta preparando a sostituire il suo Assistente integrando Gemini nel suo ecosistema. L'obiettivo è quello di offrire agli utenti esperienze sempre più funzionali, intelligenti e immediate in base alle diverse circostanze. È il caso di Google Maps, come ha potuto testare Android Authority attraverso la versione beta 25.41.03.815390258 dell'applicazione. La testata è infatti riuscita ad abilitare l'integrazione con Gemini e a scoprirne le principali novità. Vediamo meglio tutti i dettagli.
L’integrazione con Gemini
Gemini è sempre più presente sui vari dispositivi. Google ha infatti presentato Gemini for Home, un ecosistema intelligente per la casa, con nuove funzioni per app, fotocamere e assistente vocale.
Gemini Live debutta nei giochi disponibili sul Play Store, con l'obiettivo di fornire supporto in tempo reale. L'IA approda anche su Google TV, sebbene al momento sia disponibile solo su alcuni modelli specifici, mentre i nuovi visori come il Samsung XR dovrebbero integrare Gemini e nuove funzionalità per un'esperienza ancora più fruibile.