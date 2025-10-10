Gemini in Maps: un primo sguardo all’assistente IA che rende la navigazione più dinamica e intelligente

Google si sta preparando a sostituire il suo Assistente integrando Gemini nel suo ecosistema. L'obiettivo è quello di offrire agli utenti esperienze sempre più funzionali, intelligenti e immediate in base alle diverse circostanze. È il caso di Google Maps, come ha potuto testare Android Authority attraverso la versione beta 25.41.03.815390258 dell'applicazione. La testata è infatti riuscita ad abilitare l'integrazione con Gemini e a scoprirne le principali novità. Vediamo meglio tutti i dettagli.