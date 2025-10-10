I set Megaevoluzion di GCC Pokémon sono disponibili da ora: i link per comprarli

GCC Pokémon , il gioco di carte collezionabili della saga di GameFreak, si espande ancora una volta: da oggi è disponibile il pacchetto Megaevoluzione, i cui contenuti sono abbastanza ovvi dal nome.

I dettagli sul set Megaevoluzione di GCC Pokémon

Tramite il comunicato ufficiale, viene confermato che sarà possible trovare carte di Pokémon non solo amati ma molto potenti, come Mega Lucario-ex e Mega Gardevoir-ex. Quali sono i vantaggi di questo tipo di carte? Hanno più PS, per resistere in campo più a lungo, così come attacchi che sono in grado di fare molti più danni rispetto ai normali Pokémon-ex.

Chiaramente una carta potente deve avere una qualche debolezza o svantaggio che la bilanci e in questo caso si tratta del premio che l'avversario ottiene in caso di sconfitta del Mega Pokémon-ex: parliamo infatti di ben tre carte Premio in un colpo solo. Inoltre, possono essere Pokémon Base, Pokémon di Fase 1 o Pokémon di Fase 2 e non richiedono un'evoluzione aggiuntiva. Al di là delle novità di gioco, le carte del set Megaevoluzione sono interessati da ottenere perché hanno un nuovo stile di illustrazioni per le carte ultra rare dei Pokémon-ex Megaevoluzione sulle quali potrebbe apparire il profilo della versione ordinaria del Pokémon in questione. Inoltre, ci saranno anche versioni ultra rare di carte Strumento, Stadio e Oggetto Pokémon. Se vi interessano, potete acquistare buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e varie collezioni presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Inoltre, Megaevoluzione è ora disponibile in versione digitale sull'app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. I giocatori possono collezionare e lottare con i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione e, quando effettuano l'accesso, il Pass lotta dell'espansione Megaevoluzione li premierà con un nuovo mazzo incentrato su Mega Lucario-ex. Continuando a giocare, sarà possibile sbloccare un mazzo aggiuntivo che vede protagonista Mega Gardevoir-ex.