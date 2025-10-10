Blue Protocol: Star Resonance sfiora i 100.000 giocatori su Steam, ma le recensioni sono molto negative

Blue Protocol: Star Resonance da ieri è disponibile su PC e dispositivi mobile. Su Steam, l'MMO free-to-play ha attirato fin da subito un numero impressionante di utenti, sfiorando il picco di 100.000 giocatori connessi contemporaneamente. Tuttavia, in pochi sono rimasti soddisfatti, considerando che oltre la metà della recensioni sono negative.

Entrando nel dettaglio, il gioco ha raggiunto il suo massimo storico alle 20:00 del 9 ottobre, con 94.459 utenti attivi in simultanea, a poche ore dall'apertura dei server. Lo slancio, però, si è rapidamente affievolito: mentre scriviamo, i giocatori connessi sono 41.716, quasi la metà rispetto alla stessa ora di ieri.