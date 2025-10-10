Blue Protocol: Star Resonance sfiora i 100.000 giocatori su Steam, ma le recensioni sono molto negative

Blue Protocol: Star Resonance da ieri è disponibile su PC e dispositivi mobile. Su Steam, l'MMO free-to-play ha attirato fin da subito un numero impressionante di utenti, sfiorando il picco di 100.000 giocatori connessi contemporaneamente. Tuttavia, in pochi sono rimasti soddisfatti, considerando che oltre la metà della recensioni sono negative.
Entrando nel dettaglio, il gioco ha raggiunto il suo massimo storico alle 20:00 del 9 ottobre, con 94.459 utenti attivi in simultanea, a poche ore dall'apertura dei server. Lo slancio, però, si è rapidamente affievolito: mentre scriviamo, i giocatori connessi sono 41.716, quasi la metà rispetto alla stessa ora di ieri.
L'MMO non entusiasma
Le valutazioni su Steam aiutano a spiegare questo calo: su oltre 6.000 recensioni, solo il 46% è positivo. Le critiche non riguardano tanto problemi tecnici, quanto piuttosto un'esperienza di gioco che non sta convincendo il pubblico.
Tra i commenti negativi si leggono lamentele su un po' tutto: meccaniche poco profonde, contenuti scarsi, un gameplay giudicato noioso e interrotto da troppi dialoghi, oltre a un'impostazione generale considerata troppo generica. Non mancano segnalazioni di ping elevato, dovuto alla presenza di un solo server disponibile, e critiche al sistema economico, che include numerose valute, comprese quelle premium a pagamento per sbloccare costumi e altri contenuti.
Chiaramente queste sono da prendere come impressioni iniziali, del resto parliamo di un MMO e di conseguenza servono più ora valutarlo nel suo complesso. A ogni modo, è chiaro che al momento i pareri di molti giocatori non sono affatto positivi.