Stranger Things e LEGO insieme per portarvi a casa di Vecna con un nuovo set

Il Gruppo LEGO , insieme a Netflix, ha presentato il nuovo set Icons Stranger Things: La Casa dei Creel . Si tratta di un modello da 2.593 pezzi che ricrea in modo dettagliato uno dei luoghi più inquietanti della serie. L'uscita coincide con il debutto del Volume 1 della quinta e ultima stagione della celebre serie TV. Quale regalo migliore per Natale?

La Casa dei Creel, meglio conosciuta come casa di Vecna, può essere aperta per mostrare sette stanze piene di riferimenti alla serie, tra cui le camere di Alice e Henry, il corridoio infestato e la Tana Mentale di Vecna con il celebre orologio a pendolo. Sono inclusi anche vari veicoli, come l'auto di Steve, il furgone della radio WSQK e la bici di Will, e un meccanismo che permette di trasformare l'edificio, mostrando la sua versione "normale" o quella del Sottosopra: è infatti la prima casa LEGO con trasformazione integrata.

Una foto del set

Il set è ricco di Easter egg e include una vasta selezione di minifigure dei personaggi principali, da Undici a Vecna. Sarà disponibile dal 1° gennaio 2026 per gli Insiders e dal 4 gennaio per tutti, al prezzo di 279,99 €. Chi lo acquisterà nei primi giorni dell'anno riceverà in omaggio la Stazione Radio WSQK, un piccolo set con Joyce e Hopper.

LEGO ha inoltre annunciato un set BrickHeadz Stranger Things con Undici, Max, Holly e un Demogorgone, disponibile da subito in preordine.

Il set BrickHeadz

Per celebrare la collaborazione, i fratelli Duffer sono stati trasformati in minifigure animate, protagoniste di un mini-film in uscita il 30 dicembre. Parlando del nuovo set, Ross e Matt Duffer, creatori di Stranger Things, hanno dichiarato: "Siamo cresciuti ossessionati dal marchio LEGO, quindi vedere Stranger Things ricostruito con i mattoncini è sinceramente surreale. Con la serie che si avvia verso il capitolo finale, e il traguardo dei 10 anni, portare in vita la Casa dei Creel in questo modo ci sembra il modo perfetto per celebrare questo mondo e i fan che hanno reso tutto questo possibile".