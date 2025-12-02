Cuffie da gaming GXTrust 1493 Ravox: batteria da 70 ore, microfono integrato e massima compatibilità in mega sconto su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che farà felice chiunque sia alla ricerca di un nuovo paio di cuffie da gaming: le GXTrust 1493 Ravox vengono messe in offerta con un super sconto attivo del 40% per un costo finale di 29,99€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare l'headset tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner dedicato qui in basso: Le cuffie da gaming GXTrust 1493 Ravox sono pensate per offrire un'esperienza di gioco completa, fluida e senza compromessi. Grazie alla connessione wireless a bassa latenza tramite ricevitore a 2,4 GHz, potrai goderti ogni sessione senza ritardi, con la possibilità di passare rapidamente al Bluetooth per collegarle ai tuoi dispositivi preferiti e utilizzarle anche fuori dal gaming.
Ulteriori dettagli
La loro autonomia è uno dei punti di forza: la batteria ricaricabile garantisce infatti fino a 70 ore di utilizzo continuo, permettendoti di giocare tutto il giorno e tutta la notte senza pensieri. Il comfort è assicurato dal design over-ear, studiato per adattarsi perfettamente alla forma della testa e delle orecchie, mentre i driver da 50 mm offrono un suono potente, dettagliato e avvolgente.
Il microfono rimovibile aggiunge versatilità, permettendoti di comunicare chiaramente con i compagni. Infine, le Ravox sono compatibili con PC, PlayStation, Nintendo Switch e vari dispositivi Bluetooth.