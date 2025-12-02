L'aumento di prezzo delle memorie ha fatto crollare le vendite delle schede madri

L'aumento di prezzo incontrollato della memoria per apparecchi elettronici, dovuto al rastrellameno operato dalle compagnie che si occupano di intelligenza artificiale, sta già producendo effetti nefasti sul mercato. In particolare il mondo PC sta subendo dei durissimi colpi, tanto che qualcuno ha già ribattezzato questo momento del mercato come "l'apocalisse della memoria". Le ultime vittime sembrano essere le vendite di schede madri , con alcuni rivenditori che registrano cali devastanti anno su anno.

Calo consistente

Secondo il sito HKEPC, diversi media cinesi sostengono che i principali produttori di schede madri, tra cui MSI, Gigabyte e Asus, abbiano visto le vendite diminuire fino al 50% rispetto ai dati di novembre e dicembre 2024.

Steam Machine subirà effetti dall'aumento dei prezzi della RAM? Sicuramente sì

Il problema sarebbe da ricercarsi nell'aumento dei prezzi della DRAM iniziato a ottobre, che ha scoraggiato molti di quelli che avrebbero voluto aggiornare il loro PC. Anche alcuni utenti pronti alla spesa avrebbero evitato i nuovi acquisti per non subire un salasso.

Chiaramente, le vendite ridotte delle schede madri si rifletteranno anche sugli altri componenti PC, come CPU, GPU e schede varie, che vanno attaccati alle schede madri.

HKEPC osserva che i videogiocatori stanno spendendo i loro soldi altrove: le vendite di periferiche da gioco (come mouse e controller) e dei monitor sono infatti molto meno colpite. HKEPC riferisce che molti utenti online hanno posticipato o ridimensionato i propri piani di aggiornamento hardware a causa dell'impennata dei prezzi della memoria.

Insomma, molti stanno aspettando che i prezzi tornino più ragionevoli, anche se il rischio è elevatissimo. Alcuni report parlano infatti di una crisi di lunga durata, almeno fino al 2028, dato che Samsung e SK Hynix hanno scelto di "minimizzare il rischio di sovrapproduzione".

Cosa c'entra l'intelligenza artificiale? I server su cui gira quella roba cui chiedete consigli di cucina, hanno bisogno di enormi quantità di memoria. Considerando che parliamo di un settore in forte crescita, le multinazionali del settore hanno di fatto rastrellato il mercato, desertificandolo e facendo salire così il prezzo per i consumatori finali.