Leggende Pokémon: Z-A regala Mewtwo e la Mewtowite X e Y con una nuova missione gratis

Per sbloccare la missione è necessario aver completato la storia principale e utilizzare la funzione Dono Segreto , disponibile già nelle prime fasi di gioco dopo la missione principale 3, parlando con Martynia nel suo laboratorio.

In attesa del lancio dell'espansione Megadimensione, The Pokémon Company ha pubblicato una missione extra gratuita per Leggende Pokémon: Z-A . Questa consente ai giocatori di ottenere in un colpo solo il leggendario Mewtwo e le due megapietre Mewtwoite X e Mewtwoite Y .

Come ottenere Mewtwo e le sue megaevoluzioni

Per accedere ai nuovi contenuti basta collegare Nintendo Switch o Switch 2 a Internet, aprire il menu principale con il tasto X, selezionare "Comunicazione" e poi "Dono Segreto", scegliendo l'opzione "Tramite Internet". Se non lo avete ancora fatto, è anche l'occasione per riscattare la Diancite e catturare Diancie.

Completati i passaggi, riceverete in dono la Mewtwoite X e la Mewtwoite Y. A questo punto dovrete recarvi al Caffé Elisio per affrontare la nuova missione secondaria: esplorando le aree più segrete dei Laboratori Elisio incontrerete Mewtwo. Una volta sconfitto, potrete catturarlo e aggiungerlo alla vostra squadra. Grazie alle due megapietre, il Pokémon potrà megavolversi in battaglia nelle forme MegaMewtwo X o MegaMewtwo Y.

Infine, restando in tema, è stato pubblicato un nuovo trailer di Megadimensione che introduce MegaLucario Z, una nuova megavoluzione in arrivo con l'espansione di Leggende Pokémon: Z-A.