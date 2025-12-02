Leggende Pokémon: Z-A regala Mewtwo e la Mewtowite X e Y con una nuova missione gratis

In attesa del lancio dell'espansione Megadimensione, The Pokémon Company ha pubblicato una missione extra gratuita per Leggende Pokémon: Z-A. Questa consente ai giocatori di ottenere in un colpo solo il leggendario Mewtwo e le due megapietre Mewtwoite X e Mewtwoite Y.
Per sbloccare la missione è necessario aver completato la storia principale e utilizzare la funzione Dono Segreto, disponibile già nelle prime fasi di gioco dopo la missione principale 3, parlando con Martynia nel suo laboratorio.
Come ottenere Mewtwo e le sue megaevoluzioni
Per accedere ai nuovi contenuti basta collegare Nintendo Switch o Switch 2 a Internet, aprire il menu principale con il tasto X, selezionare "Comunicazione" e poi "Dono Segreto", scegliendo l'opzione "Tramite Internet". Se non lo avete ancora fatto, è anche l'occasione per riscattare la Diancite e catturare Diancie.
Completati i passaggi, riceverete in dono la Mewtwoite X e la Mewtwoite Y. A questo punto dovrete recarvi al Caffé Elisio per affrontare la nuova missione secondaria: esplorando le aree più segrete dei Laboratori Elisio incontrerete Mewtwo. Una volta sconfitto, potrete catturarlo e aggiungerlo alla vostra squadra. Grazie alle due megapietre, il Pokémon potrà megavolversi in battaglia nelle forme MegaMewtwo X o MegaMewtwo Y.
Infine, restando in tema, è stato pubblicato un nuovo trailer di Megadimensione che introduce MegaLucario Z, una nuova megavoluzione in arrivo con l'espansione di Leggende Pokémon: Z-A.