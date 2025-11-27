Leggende Pokémon Z-A si aggiorna e risolve il bug della Megapietra della Stagione 2

La Stagione 2, purtroppo, ha avuto qualche problema e non tutti i giocatori sono riusciti a ottenere i premi che gli spettavano , pur essendo riusciti a salire di grado.

Leggende Pokémon Z-A continua a macinare vendite secondo i dati più recenti e i fan si stanno divertendo con le sfide online , salendo di rango negli scontri PvP per cercare di ottenere tutte le ricompense.

L'aggiornamento di Leggende Pokémon Z-A

Game Freak ha pubblicato un nuovo aggiornamento per risolvere questo problema. Precisamente si tratta dell'update 1.0.3; questa patch è disponibile sia per la versione Nintendo Switch di Leggende Pokémon Z-A che per la versione Nintendo Switch 2.

Nintendo, tramite le note ufficiali dell'aggiornamento, spiega che alcuni giocatori non sono stati in grado di ottenere la ricompensa Megapietra per le battaglie classificate della Stagione 2 di Leggende Pokémon Z-A, pur avendo raggiunto il grado richiesto.

L'aggiornamento dovrebbe quindi risolvere il problema e permettere ai giocatori di ottenere le Megapietra. Inoltre, ricordiamo che l'update è obbligatorio per poter accedere alle funzionalità future, quindi anche se non ne avete bisogno dovrete aggiornare il videogioco.

Ricordiamo infine che Leggende Pokémon Z-A svela i premi della Stagione 3, compresa la Chesnaughtite.