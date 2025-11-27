La versione emulata di Bloodborne su PC è molto superiore all'originale per PS4, per un nuovo videoconfronto

Bloodborne appare sempre più bello, quantomeno su PC , come mostra questo nuovo videoconfronto con la versione PlayStation 4 realizzato dal canale ElAnalistaDeBits.. Chiaramente parliamo della versione emulata, che ultimamente è diventata completamente fruibile grazie a un corposo aggiornamento di ShadPS4, arrivato alla versione 12.0.6, ossia il miglior emulatore della macchina di Sony sulla piazza.

Emulazione quasi perfetta

La nuova versione di ShadPS4 ha portato un miglioramento davvero enorme nelle prestazioni di Bloodborne su PC. Ora il gioco può girare tra 80 e 100 fps a 1080p su schede come la 4060 Ti, e mantenere un framerate simile a 1440p con GPU del livello della 5070. Salendo oltre i 1440p, il titolo diventa molto più pesante: nel video viene mostrato che una RTX 5090 riesce comunque a mantenerlo in 4K nativi sopra i 60 fps, anche se c'è ancora spazio per ulteriori ottimizzazioni.

Per realizzare il video sono state applicate alcune modifiche grafiche: un SSAO migliorato per la vegetazione, un LOD aumentato per certi asset e una profondità di campo ottimizzata. È stata rimossa anche l'eccessiva aberrazione cromatica presente nel gioco originale.

Va però tenuto presente che, a causa di alcune limitazioni del motore grafico, non è consigliabile superare i 100 fps, mentre i tempi di caricamento risultano quasi due volte più rapidi rispetto a PS5, persino utilizzando un semplice HDD. Ricordiamo che su PS5, Bloodborne gira ancora tramite retrocompatibilità PS4, quindi è bloccato a 1080p e 30 fps.

L'emulazione non è ancora perfetta, chiaramente, ma siamo finalmente a un punto in cui si può dire che oggi Bloodborne offre una versione migliore su PC rispetto a quella su PlayStation, con buona pace di chi è in attesa di aggiornamenti ufficiali.