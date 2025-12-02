Amazon, Apple e YouTube sfidano Spotify: il Wrapped 2025 è già disponibile sulle loro piattaforme musicali

Il 2025 si sta rivelando un anno particolarmente competitivo per le piattaforme musicali e di intrattenimento, con un'ondata di nuove funzionalità dedicate ai riepiloghi annuali. Dopo anni in cui Spotify Wrapped ha dominato la scena dei resoconti personalizzati, i principali concorrenti hanno finalmente deciso di alzare il livello, proponendo esperienze proprie e profondamente integrate nei loro ecosistemi.
Da Amazon Music ad Apple Music, fino a YouTube, ogni piattaforma sta offrendo un modo diverso per rivivere il proprio anno digitale. Amazon Music ha presentato 2025 Delivered, una versione aggiornata e ampliata della sua esperienza di recap.
Wrapped-Mania: Amazon e Apple al lavoro sui resoconti musicali del 2025
Gli utenti Amazon Music possono visualizzare non solo i loro artisti, generi e brani più ascoltati, ma anche statistiche relative ad audiolibri e podcast. Una funzionalità distintiva è dedicata ai dispositivi con Alexa: la piattaforma mostra il brano più richiesto vocalmente durante l'anno, offrendo una visione unica delle abitudini di ascolto quotidiane.
Apple ha lanciato Apple Music Replay 2025, un'evoluzione significativa della sua precedente funzione di riepilogo annuale. Oltre ai classici elenchi di brani, album e artisti più ascoltati, Replay introduce sezioni dedicate alle scoperte musicali, agli artisti più "fedeli" e ai ritorni nelle playlist personali. L'utente può consultare il numero totale di minuti ascoltati, la varietà degli artisti, le sue abitudini ricorrenti e persino confrontare i resoconti con gli anni precedenti
YouTube Recap completa il quadro dei Wrapped 2025
A completare il panorama arriva YouTube Recap, il primo vero riepilogo annuale dedicato non solo alla musica, ma all'intera esperienza video sulla piattaforma. Dopo anni di richieste da parte della community, YouTube ha deciso di introdurre una serie di card personalizzate che mettono in luce canali, temi preferiti, tendenze di visione ed evoluzione dei gusti.
Gli utenti ricevono fino a 12 card, con statistiche dettagliate e perfino una personalità di visione basata sui contenuti che hanno guardato più spesso. La funzione, inizialmente disponibile in Nord America, verrà estesa globalmente entro la settimana. L'arrivo simultaneo di questi recap suggerisce una strategia chiara: anticipare Spotify Wrapped.