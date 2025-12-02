Amazon, Apple e YouTube sfidano Spotify: il Wrapped 2025 è già disponibile sulle loro piattaforme musicali

Il 2025 si sta rivelando un anno particolarmente competitivo per le piattaforme musicali e di intrattenimento, con un'ondata di nuove funzionalità dedicate ai riepiloghi annuali. Dopo anni in cui Spotify Wrapped ha dominato la scena dei resoconti personalizzati, i principali concorrenti hanno finalmente deciso di alzare il livello, proponendo esperienze proprie e profondamente integrate nei loro ecosistemi.

Da Amazon Music ad Apple Music, fino a YouTube, ogni piattaforma sta offrendo un modo diverso per rivivere il proprio anno digitale. Amazon Music ha presentato 2025 Delivered, una versione aggiornata e ampliata della sua esperienza di recap.